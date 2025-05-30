Emergències
El Govern fa un bon balanç de la prova de sirenes de risc químic i el simulacre de confinament
Unes 2.000 persones van contestar l’enquesta i en un 90% dels casos van rebre l’alerta
Les 55 sirenes de risc químic del Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre es van activar ahir correctament durant el simulacre impulsat des de Protecció Civil. El servei d’emergències també va engegar ahir novament les alertes mòbils i, malgrat que algunes no van funcionar a temps, el Govern també en fa una bona lectura d’aquesta prova.
Una de les principals novetats que ha tingut aquest simulacre amb altres anteriors ha estat l’enviament massiu de l’enllaç d’una enquesta de valoració per comprovar els resultats de l’alerta. La consellera d’Interior, Núria Parlon, explica que «per qüestions de protecció de dades no poden conèixer a quants mòbils ha arribat la notificació ni on estan ubicats aquest».
L’enquesta ha estat contestada per unes 2.000 persones, segons els càlculs de Protecció Civil, vora el 90% de les persones que han contestat afirmen tant haver rebut la notificació mòbil com haver sentit les sirenes. Cal destacar que aquesta prova englobava a unes 200.000 persones en total. Tot i això, des del Govern de la Generalitat asseguren que la resposta a les enquestes ha estat «molt més notable que en darreres ocasions».
Simulacre de confinament
Una altra de les grans novetats de la prova d’ahir va ser el simulacre de confinament. Seguint els passos que s’haurien de donar en cas de risc químic, des de Protecció Civil es va convidar la ciutadania a quedar-se a casa o als llocs de treball durant els quinze minuts que va durar la prova.
A més, es van distribuir diversos observadors per la demarcació on es va fer un confinament simultani. Entre els que van participar de la prova es troben centres comercials, com el Parc central, PortAventura World, diversos hotels de Salou, els hospitals públics de Reus i Tarragona i fins a 34 centres escolars de la demarcació.
Els responsables de Protecció Civil afirmen que el simulacre s’ha seguit «correctament» en aquests punts. Núria Parlon detalla que s’han escollit les quatre de la tarda per fer aquestes proves donat que «és un moment en què hi ha mobilitat a les carreteres i infants a les escoles».
D’altra banda, des del 112 han rebut unes 34 trucades durant la prova de sirenes, un nombre similar al de la darrera edició. Des de Protecció Civil asseguren que aquestes són «poques trucades», al·legant que això és «una prova que hi ha hagut una feina prèvia de coneixement de la població».
Nous simulacres
La consellera d’Interior assegura que es continuaran fent exercicis pràctics i simulacres per «fomentar el coneixement d’autoprotecció» entre la ciutadania. De moment, ha anunciat que cap a la tardor hi ha prevista una altra prova del Plaseqta amb desplegament d’efectius inclòs, però la data exacta encara està per confirmar. Més enllà, afirma que es faran proves com la d’ahir «cada any».
Parlon remarca que aquestes iniciatives ajuden a «evitar situacions reactives i malpensades» entre la població. D’altra banda, la responsable d’Interior afirma que la ciutadania Camp de Tarragona està «sensibilitzada» davant les emergències, un fet que s’ha incrementat arran de l’incident d’Iqoexe.