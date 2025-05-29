Diari Més

Tarragona es prepara per a un nou simulacre de risc químic: Què hem de fer?

El simulacre activarà 55 sirenes i alertes mòbils a 16 municipis, i convida la població a practicar el confinament com en un cas real d’emergència química

Imatge d'arxiu d'una sirena de risc químic de Tarragona.Cedida

Avui dijous 29 de maig a les 16 hores, la Direcció General de Protecció Civil durà a terme un simulacre massiu de risc químic a les comarques de Tarragona i les Terres de l’Ebre. L’exercici inclourà l’activació de 55 sirenes i l’enviament de dos missatges d’alerta als telèfons mòbils de la ciutadania.

On tindrà lloc la prova?

El simulacre afectarà un total de 16 municipis, amb especial incidència a les zones del PLASEQTA (sector químic de Tarragona) i PLASEQCAT (Terres de l’Ebre). Les sirenes sonaran a 14 d’aquests municipis, mentre que en dos més (el Catllar i la Secuita) s’hi rebran alertes mòbils per estar dins de la cobertura acústica.

Què passarà durant el simulacre?

  • 16:00 h: Enviament del primer missatge d’alerta ES-Alert a tots els mòbils dins la zona afectada.
  • Tot seguit: Sonaran les sirenes amb so ondulant de 3 minuts, que simula l’inici d’un confinament.
  • 15 minuts després: Final de la prova amb so pla de 30 segons i enviament del segon missatge amb un enllaç per valorar la recepció de les alertes.

Què ha de fer la ciutadania?

Aquest any, Protecció Civil convida la població a practicar el confinament com si fos un cas real. Això implica:

  • Entrar dins d’un edifici.
  • Tancar portes i finestres.
  • Aturar la ventilació exterior.
  • Seguir les indicacions oficials.

Aquesta pràctica és clau per saber com actuar davant un possible accident químic real.

Com serà el missatge d’alerta?

Els mòbils rebran un missatge com aquest:

«PROVA DE SIRENES I ALERTA DE PROTECCIÓ CIVIL. S’activen les sirenes de risc químic per fer proves a les zones de risc de Tarragona. És un SIMULACRE. Practica el confinament en un espai segur tancant portes i finestres»

A Terres de l’Ebre, el missatge serà similar però adaptat a la zona.

Tres noves sirenes sonaran per primer cop

En aquesta prova, tres noves sirenes s’activaran per primera vegada:

  • Moll de Balears (Port de Tarragona)
  • Torre d’en Dolça (Vila-seca)
  • Càmping La Pineda (Vila-seca)

Aquesta ampliació millora la cobertura sonora en zones amb activitat turística i industrial.

Més de 200.000 persones implicades

La prova d’avui és una de les més grans fetes fins ara, amb una afectació potencial a més de 200.000 persones. També hi participaran 22 escoles, amb més d’11.000 alumnes i personal, així com PortAventura, que activarà el confinament a alguns sectors del parc.

