Societat
Tarragona es prepara per a un nou simulacre de risc químic: Què hem de fer?
El simulacre activarà 55 sirenes i alertes mòbils a 16 municipis, i convida la població a practicar el confinament com en un cas real d’emergència química
Avui dijous 29 de maig a les 16 hores, la Direcció General de Protecció Civil durà a terme un simulacre massiu de risc químic a les comarques de Tarragona i les Terres de l’Ebre. L’exercici inclourà l’activació de 55 sirenes i l’enviament de dos missatges d’alerta als telèfons mòbils de la ciutadania.
On tindrà lloc la prova?
El simulacre afectarà un total de 16 municipis, amb especial incidència a les zones del PLASEQTA (sector químic de Tarragona) i PLASEQCAT (Terres de l’Ebre). Les sirenes sonaran a 14 d’aquests municipis, mentre que en dos més (el Catllar i la Secuita) s’hi rebran alertes mòbils per estar dins de la cobertura acústica.
Què passarà durant el simulacre?
- 16:00 h: Enviament del primer missatge d’alerta ES-Alert a tots els mòbils dins la zona afectada.
- Tot seguit: Sonaran les sirenes amb so ondulant de 3 minuts, que simula l’inici d’un confinament.
- 15 minuts després: Final de la prova amb so pla de 30 segons i enviament del segon missatge amb un enllaç per valorar la recepció de les alertes.
Què ha de fer la ciutadania?
Aquest any, Protecció Civil convida la població a practicar el confinament com si fos un cas real. Això implica:
- Entrar dins d’un edifici.
- Tancar portes i finestres.
- Aturar la ventilació exterior.
- Seguir les indicacions oficials.
Aquesta pràctica és clau per saber com actuar davant un possible accident químic real.
Com serà el missatge d’alerta?
Els mòbils rebran un missatge com aquest:
«PROVA DE SIRENES I ALERTA DE PROTECCIÓ CIVIL. S’activen les sirenes de risc químic per fer proves a les zones de risc de Tarragona. És un SIMULACRE. Practica el confinament en un espai segur tancant portes i finestres»
A Terres de l’Ebre, el missatge serà similar però adaptat a la zona.
Tres noves sirenes sonaran per primer cop
En aquesta prova, tres noves sirenes s’activaran per primera vegada:
- Moll de Balears (Port de Tarragona)
- Torre d’en Dolça (Vila-seca)
- Càmping La Pineda (Vila-seca)
Aquesta ampliació millora la cobertura sonora en zones amb activitat turística i industrial.
Més de 200.000 persones implicades
La prova d’avui és una de les més grans fetes fins ara, amb una afectació potencial a més de 200.000 persones. També hi participaran 22 escoles, amb més d’11.000 alumnes i personal, així com PortAventura, que activarà el confinament a alguns sectors del parc.