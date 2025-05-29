Empresa
Santiago Oliva Gorria, nou gerent d'Oliva Motor a Tarragona
Representant de la tercera generació i amb experiència internacional, assumeix el repte de consolidar la posició del grup a la província
El grup Oliva Motor presenta el seu nou gerent a Tarragona: Santiago Oliva Gorria, que assumeix el càrrec amb l’objectiu de consolidar i continuar l’impuls del negoci familiar a la demarcació. Substitueix en el càrrec a Carlos Fontana, que es dedicarà en exclusiva a les funcions de Director General del Grup.
La gerència d’Oliva Motor a Tarragona engloba la gestió integral de les marques BMW, MINI i BMW MOTORRAD, tant pel que fa a vehicle nou i d’ocasió, com als serveis de postvenda. Santiago Oliva representa la tercera generació al capdavant del grup familiar i compta amb una sòlida trajectòria dins del sector de l’automoció. Fins ara, ha estat al capdavant de la direcció de BMW MINI Oliva Motor a Perpinyà, liderant l’expansió internacional del grup amb l’entrada al mercat francès, on ha desenvolupat un equip de gestió propi i ha establert sinergies estratègiques entre ambdós territoris.
Anteriorment, va exercir com a Director de Vendes d’Oliva Motor a Tarragona, destacant en l’àmbit de la gestió comercial i la digitalització del procés de venda. A més, Santiago Oliva Gorria compta amb una trajectòria internacional en el sector hoteler de luxe, havent ocupat càrrecs de responsabilitat en cadenes com Mandarin Oriental a Ginebra i Santiago de Xile.
Amb una formació en direcció hotelera per la Hotel Institute Montreux (Suïssa), i una visió innovadora i orientada a resultats, Santiago Oliva afronta aquesta nova etapa amb la voluntat de continuar consolidant Oliva Motor a Tarragona com a referent del sector de l’automoció a la província. "És un orgull i una gran responsabilitat liderar aquest projecte en un moment clau per al sector", ha declarat Oliva, el qual ha afegit que "el meu objectiu és reforçar la qualitat del servei i continuar generant valor per als nostres clients i per a l’equip humà que fa possible aquest projecte cada dia".