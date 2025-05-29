Diari Més

Retards de fins a 30 minuts a les línies R14, R15, R16 i R17 per una avaria entre Tarragona i Reus

Els trens circulen per via única a causa d'una incidència provocada per un tren de mercaderies avariat; tècnics d'Adif treballen per restablir el servei

Imatge de l'estat en el qual ha quedat la via.Cedida

ACN

Es registren retards de 30 minuts a les línies R14, R15, R16 i R17 perquè els trens circulen per via única entre les estacions de Tarragona i Reus.

 Segons informa Renfe, l'origen d'aquesta afectació és una incidència en la infraestructura derivada de l'avaria d'un tren de mercaderies de la companyia Cefsa.  Tècnics d'Adif treballen per solucionar-la. 

