Turisme
Jordi Ferré encapçala la renovada junta de l’associació hotelera de l’AEH
El president vol augmentar les empreses i potenciar l'interior
Jordi Ferré és el nou president de l’associació hotelera de l’AEH, rellevant a Magí Mallorquí. En aquesta etapa, la patronal ha passat de tenir 80 hotels en representació a 130 i, ara, la nova junta entoma el repte de continuar creixent. El nou president assegura que la seva principal filosofia serà «formar un equip potent i fer accions que repercuteixin directament en els empresaris del sector». «Sortirem poc a la premsa i farem molt treball de despatx», apuntava Ferré.
El canvi de presidència també ha estat acompanyat d’una nova junta executiva que representa diferents segments i municipis dins l’associació empresarial. Per ciutats, la presidència tarragonina l’assumirà Xavier Jornet de l’Hotel Astari i la reusenca anirà a càrrec de Mag Pareja d’Hotel Reus Park. Complementen la junta Mònica Massagué (Cambrils), Sandra Salas (Tarragona), Eduard Pérez (Poblet), Domingo Blasco (Xerta), Conor Cushnahan (Vendrell) i Jordi Compte (Torroja del Priorat), tots ells directors d’hotel.
Una altra de les grans qüestions a la que apunta el nou president és «augmentar el teixit empresarial». «Necessitem una empenta de l’administració per atreure més empreses i augmentar el negoci fora de temporada», demandava el president. Ferré considera que s’ha de fer «una aposta important» pel turisme d’interior, ajudant a aquest «germà més petit». El president considera que «el turisme de costa s’ha d’apropar a l’interior i viceversa».
El president entrant considera que reforçar aquestes comarques és clau per «fer que es pugui treballar durant tot l’any d’aquesta activitat». Així mateix, Ferré reivindica també la figura del turisme corporatiu, representat sobretot en les grans ciutats. «Al final el que busquem és més qualitat salarial i poder treballar més mesos a l’any», refermava Ferré.
Finalment, Jordi Ferré també ha fet referència a la necessitat d’impulsar les campanyes publicitàries a xarxes socials i noves tecnologies.
Una campanya promociona ‘l’altra Costa Daurada’
Comes recorrerà els hotels més emblemàtics de les comarques de l’interior del Camp de Tarragona i menjarà als restaurants que tenen un Sol Repsol a la demarcació. Des de l’AEH busquen «posar en relleu la qualitat i diversitat del destí i crear una imatge allunyada del turisme estacional de sol i platja». Marina Comes assegura que «el Camp de Tarragona té un producte que s’està intent vendre a moltes altres parts d’Europa».
«Molta gent ara busca natura, espais familiars i sostenibilitat, i nosaltres ho tenim això», remarca la influenciadora. Tot i això, Comes es mostra conscient que les xarxes socials poden ser un perill al «fer virals llocs que no estaven preparats per ser-ho», però també confia en la figura de perfils experts com el seu per «explicar al detall com és un viatge complet per la demarcació».