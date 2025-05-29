Successos
Detingut un lladre amb 100 antecedents després de robar una bossa d’un vehicle que anava cap a Tarragona
Els Mossos recuperen la bossa amb objectes de col·leccionisme de Fórmula 1 valorats en 30.000 euros gràcies a la geolocalització
Els Mossos d’Esquadra han detingut novament un lladre multireincident, de nacionalitat kosovar i de 48 anys, després que robés una bossa d’un vehicle que es dirigia cap a Tarragona. A l’interior hi havia objectes de col·leccionisme relacionats amb la Fórmula 1, valorats en 30.000 euros. L’individu acumula ja 100 detencions a Catalunya, sempre per furts a l’interior de vehicles, majoritàriament a turistes, mitjançant el conegut mètode del punxa-rodes.
Els fets van tenir lloc a Barcelona, on el lladre va aprofitar un moment de distracció del conductor per sostreure la bossa. La geolocalització d’un dels objectes robats va permetre als agents localitzar la bossa dins un pàrquing de la ciutat i procedir a la seva recuperació íntegra. L'autor va ser detingut in situ.
Segons ElCaso.com, aquest individu, que resideix a Catalunya des de l’any 2022, acumula més de 150 imputacions i és un vell conegut de les unitats de recerca dels Mossos, especialment de la zona nord de l’AP-7, des de l’aeroport del Prat fins a Girona. Actua habitualment en grup, a zones d’afluència turística, especialment àrees de servei i punts d’entrada i sortida del país. De fet, ha estat detingut més de 34 vegades només a l’aeroport de Barcelona, on mai no ha agafat cap vol, però on passa gran part del seu temps per assaltar visitants recent arribats.
Tot i la seva llarga trajectòria delictiva, el lladre entra i surt dels jutjats amb facilitat, fet que genera indignació entre els agents que el detenen una vegada rere l’altra. Segons el mateix mitjà, el detingut assegura als policies que tornarà a delinquir, amb absoluta impunitat.