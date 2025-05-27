Salut
Metges tarragonins creen una eina pionera per predir el risc cardiovascular en pacients grans amb diabetis
El nou mètode, basat en dades de més de 5.500 pacients i presentat com un arbre genealògic, ajuda els professionals d’atenció primària a detectar precoçment els casos de més risc i personalitzar els tractaments
Un equip de metges de l'Institut de Recerca en Atenció Primària Jordi Gol (IDIAPJGol) i de l'Institut Català de la Salut (ICS) al Camp de Tarragona han desenvolupat una eina que permet predir el risc cardiovascular en persones més grans de 60 anys amb diabetis tipus 2.
Aquest mètode es basa en l'anàlisi de dades clíniques de més de 5.500 pacients seguits durant una dècada i presenta la informació en forma d'arbre genealògic, informa l'ICS en un comunicat.
L'eina utilitza el model estadístic CHAID (Chi-Square Automatic Interaction Detector, per les seves sigles en anglès), que classifica els pacients en grups de baix, mig o alt risc en funció de variables com l'edat, la pressió arterial, el colesterol o els nivells de sucre en sang en dejú.
Segons els investigadors, una persona menor de 70 anys té un risc aproximat del 13 %, que pot elevar-se al 20 % si presenta hipertensió i colesterol HDL baix.
En pacients entre 70 i 75 anys amb glucèmies en dejú superiors a 175 mg/dl, el risc supera el 25 %, mentre que en més grans de 75 anys pot apropar-se al 30 % si el colesterol LDL és elevat.
L'objectiu de l'estudi, publicat a la revista 'BMC Primary Care', és facilitar als metges d'atenció primària una eina pràctica que els permeti detectar precoçment els pacients amb més risc i actuar de forma personalitzada per prevenir complicacions greus, com infarts, ictus o la mort prematura.
L'eina està especialment adaptada a les persones grans i permet ajustar tractaments, reforçar el seguiment mèdic o promoure canvis en l'estil de vida.
La diabetis tipus 2 és una de les malalties cròniques més comunes a Espanya, sobretot entre la població gran, i la seva associació amb altres patologies com la hipertensió o la dislipemia incrementa significativament el risc cardiovascular.