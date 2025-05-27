Laboral
El 70% dels primers contractes laborals dels graduats de la URV duren menys d'un any
Les PIMEs concentren més del 60% dels contractes indefinits dels estudiants
El 70% dels primers contractes laborals dels graduats de la URV duren menys d'un any, només un 11% es mantenen més enllà de dotze mesos, segons un estudi de la mateixa universitat. Aquestes dades evidencien una inserció laboral «fragmentada» i una «elevada rotació», sobretot en sectors com l'hostaleria o el comerç. És una de les conclusions de l'informe elaborat per l'Observatori de l'Ocupació de la URV a partir de dades de més de 13.000 graduats. Les PIMEs són els principals agents de contractació estable, ja que concentren més del 60% dels contractes indefinits, i gairebé la meitat de les relacions laborals de llarga durada. En canvi, les grans empreses i l'administració pública mostren una major temporalitat.
El treball també revela que el 87% dels estudiants ja tenen experiència laboral abans de graduar-se, però és després de la titulació quan es produeix una «millora significativa en la qualitat dels contractes»: augmenten els indefinits, les jornades completes i les ocupacions qualificades. Destaquen les diferències significatives segons l’àmbit d’estudi: els graduats en enginyeries i salut tenen més probabilitats d’accedir a ocupacions qualificades i contractes indefinits, mentre que els de ciències socials i humanitats presenten majors nivells de sobrequalificació i inestabilitat.
Les dones són a qui més els costa estabilitzar-se al mercat laboral. Tot i que hi accedeixen amb nivells formatius similars o superiors als dels homes, la seva presència en contractes estables i en sectors amb més capacitat de retenció és inferior.