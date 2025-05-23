Infraestructures
Val més tard que mai: la Generalitat estudiarà la mobilitat del Camp de Tarragona
L’Autoritat Territorial de la Mobilitat havia de presentar enguany el Pla Director, que es retardarà
La Generalitat de Catalunya estudiarà i redefinirà mobilitat del Camp de Tarragona. Ho farà després de planificar i licitar les obres del futur tramvia, que travessarà les comarques tarragonines, i en ple debat sobre el pas de les mercaderies, les connexions ferroviàries de Tarragona ciutat i la ubicació de l’estació intermodal, també licitada. Però com bé diu el refranyer, val més tard que mai.
En el ple del Parlament d’aquesta setmana, la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, va assegurar que «en els pròxims mesos licitarem un estudi específic per planificar la mobilitat al Camp de Tarragona». D’altra banda, tot just aquest 2025 l’Autoritat Territorial de la Mobilitat del Camp de Tarragona havia de presentar el Pla Director de la Mobilitat, que finalment es retardarà. Tot i això, ja s’han licitat els primers estudis per a elaborar-lo i es preveu que se’n licitin més en el que resta d’any. Aparentment, tot comença a caminar.
La consellera Paneque va fer l’anunci de l’estudi de mobilitat aquest dimecres, durant la resposta a la interpel·lació del grup parlamentari de Junts, centrada en les infraestructures i mobilitat de la demarcació i en la connectivitat integral de l’Estació d’Alta Velocitat Camp de Tarragona. El diputat tarragoní, Jordi Bertran, va exposar les deficiències d’aquesta estació en clau connectivitat i serveis.
Des de Junts es va instar el Govern a crear busos llançadora des de Reus i Tarragona fins a l’estació del Camp i sense parades intermèdies, crear una taula de coordinació entre l’Autoritat del Transport de Tarragona, Adif, Renfe i les operadores d’autobusos per sincronitzar freqüències o reformular el projecte del TramCamp perquè arribi a l’estació, entre altres demandes.
En la resposta a la interpel·lació de Junts, Paneque va destacar que el president Illa «té el compromís perquè Tarragona tingui els serveis que mereix a l’altura de la població i el PIB». En aquest sentit, va subratllar que «estem prenent decisions en les sis comarques del Camp». «El Camp de Tarragona, en els diferents nivells institucionals, està immers en una reflexió estratègica sobre la seva mobilitat, impulsada pels mateixos municipis i liderada per la Diputació. Estem treballant colze a colze en aquest marc», va recalcar Paneque.
El Pla Director de l’ATM
El mes de febrer de l’any 2022, el Consell d’Administració de l’ATM del Camp de Tarragona va acordar iniciar els treballs per a elaborar el Pla Director. L’objectiu era aprovar-lo inicialment aquest any, segons s’indica en el document de planificació signat per la gerent de l’ATM a la demarcació, Eugenia Doménech Moral.
El calendari es va complir fins al segon punt del programa, quan el mes de novembre de 2023 es van realitzar diverses sessions vinculades al procés participatiu de la ciutadania. Teòricament, entre 2024 i 2025 s’havien d’extreure conclusions de la participació així com establir objectius, escenaris, indicadors i propostes.
La previsió d’aprovació inicial, però, sembla inviable. El passat 28 de març, l’ATM va adjudicar a l’empresa Ingenieria de Tráfico SL l’assistència tècnica per al desplegament del pla. El contracte es va adjudicar amb un termini d’execució de 45 dies i per un import de 12.0006,83 euros (IVA inclòs). A banda d’aquest contracte, se’n preveuen 13 més al llarg d’aquest any, segons s’indica en el Perfil del Contractant de l’ATM.
Es tracta d’estudis sobre la mobilitat turística, l’energia, les zones de baixa densitat, els estudis ambientals o els costos del transport. La gran majoria tenen temps d’execució superiors als sis mesos i s’han d’anar licitant entre el primer i el quart trimestre. Fins que no s’enllesteixin, el Pla Director no es pot presentar.