Mobilitat
Paneque: «La fi de les llicències és una bona oportunitat per redefinir els serveis»
L'any 2028 finalitzaran els contractes de les concessionàries d'autobusos a la demarcació
L’any 2028 finalitzaran les llicències de les empreses d’autobusos que realitzen el servei interurbà al Camp de Tarragona. Amb aquest horitzó es mou el Govern de la Generalitat per a redefinir la mobilitat de la demarcació. Així ho va manifestar dimecres a la tarda la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque. Durant la resposta a la interpel·lació de Junts sobre la mobilitat i les connexions amb l’estació del Camp, Paneque va prometre licitar pròximament un estudi de mobilitat del Camp de Tarragona.
La consellera va manifestar que la finalització de les llicències dels autobusos «és una oportunitat adequada per redefinir els serveis de mobilitat del Camp de Tarragona integrant l’estructura del TrampCamp». De fet, la consellera va explicar que, durant la primera reunió entre el Grup Impulsor de l’Àrea Metropolitana i la Secretaria de Mobilitat i Infraestructures, els municipis van posar sobre la taula la necessitat de planificar la xarxa de transport públic del territori.
Tramvia, trens, busos i taxis
La reformulació tindrà en compte el tramvia, els serveis ferroviaris, la futura configuració del servei interurbà i els serveis de mobilitat de cada municipi. «El mapa concessional finalitzarà el 2028, i és una oportunitat adequada per redefinir els serveis de mobilitat del Camp de Tarragona integrant la infraestructura del TramCamp. En aquest sentit, estem impulsant un estudi específic que licitarem els pròxims mesos, amb l’objectiu de dissenyar aquesta nova xarxa de transport que respongui a les necessitats reals del territori», va afegir Paneque.
La consellera va reconèixer que «les concessions actuals venen de molts anys enrere, i no només hi ha noves necessitats, sinó un increment demogràfic». L’any 2023, encara sota el mandat d’ERC, el Govern ja va anunciar que dissenyaria un nou model de transport interurbà més eficient i sostenible. L’estructura actual de concessions i serveis té l’origen entre els anys 1960 i 1980 i a Tarragona s’ha anat renovant fins ara.