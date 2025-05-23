Comerç
Mercadona col·labora amb FESBAL en la Recollida Primavera 2025
La companyia se suma a aquesta iniciativa organitzada per la Federació Espanyola de Bancs d’Aliments, que arrenca avui, 23 de maig, i s'estendrà fins a l’1 de juny
Mercadona se suma a la Recollida Primavera organitzada per la Federació Espanyola de Bancs d’Aliments (FESBAL), campanya que arrenca avui, 23 de maig, i s'estendrà fins a l’1 de juny. Amb l’objectiu d’animar els clients a participar en aquest esdeveniment solidari, la companyia posa a disposició d’aquesta campanya els seus punts de venda per a la recaptació de fons a favor dels bancs d’aliments.
A la demarcació de Tarragona, en concret, participen totes botigues de Mercadona (33 en total), on els clients podran fer donacions monetàries, múltiples d’1 euro, quan passin per caixa en el moment de la compra.
Les quantitats donades es transformaran íntegrament en els productes que els bancs d’aliments participants necessitin, en les quantitats oportunes i en el moment que els necessitin. “Amb aquesta modalitat de donació, els bancs d’aliments podran atendre de manera més precisa i eficient els beneficiaris finals”, destaca Laura Cruz, directora d’Acció Social de la cadena de supermercats.
Mercadona també ofereix als bancs d’aliments la possibilitat de transformar la quantia donada en Targetes Societat, eina que permet canalitzar les ajudes als col·lectius més vulnerables. “Aquesta opció permet a l’usuari final fer la seva compra total, tant de frescos com de secs, i afavorir-ne la integració exercint l’acte de compra de manera quotidiana i autònoma”, segons Cruz.
L’any 2024, la cadena de supermercats també va participar en la Recollida Primavera organitzada per la FESBAL, que es va celebrar des del 24 de maig fins al 2 de juny. Gràcies a la solidaritat dels clients, es va recaptar més d’1 milió d’euros, cosa que equival, aproximadament, a 700 tones de productes de primera necessitat.