Interrompuda la circulació ferroviària entre Tarragona i Salou-PortAventura

Renfe i Adif han informat de la manca de subministrament elèctric entre les dues estacions

Imatge d'arxiu de l'estació de trens de Tarragona.

Imatge d'arxiu de l'estació de trens de Tarragona.ACN

Redacció ACN

La circulació ferroviària de l'R17 i l'RT2 es troba interrompuda entre Tarragona i Salou-PortAventura per manca de subministrament elèctric, segons han informat Renfe i Adif. Renfe ha habilitat un servei alternatiu per carretera entre les estacions afectades. Tècnics d'Adif treballen en la resolució de l'avaria.

Les incidències a Rodalies són recurrents a tota Catalunya, sobretot després de l'inici de diverses obres en la infraestructura.

