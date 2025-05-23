Successos
Interrompuda la circulació ferroviària entre Tarragona i Salou-PortAventura
Renfe i Adif han informat de la manca de subministrament elèctric entre les dues estacions
La circulació ferroviària de l'R17 i l'RT2 es troba interrompuda entre Tarragona i Salou-PortAventura per manca de subministrament elèctric, segons han informat Renfe i Adif. Renfe ha habilitat un servei alternatiu per carretera entre les estacions afectades. Tècnics d'Adif treballen en la resolució de l'avaria.
Les incidències a Rodalies són recurrents a tota Catalunya, sobretot després de l'inici de diverses obres en la infraestructura.