Política
Compromís del Govern per connectar el tramvia amb l’estació del Camp
Es va aprovar una esmena d'una moció dels Comuns
Durant el ple del Parlament de principis de mes, els Comuns van presentar una moció sobre el model productiu i les perspectives de futur al Camp de Tarragona, defensada pel diputat Lluís Mijoler. La moció contenia diferents punts, un dels quals va ser esmenat i es va aprovar per àmplia majoria i amb els vots a favor dels socialistes, Junts, ERC, PPC, Comuns, CUP-DT i AC.
El seu objectiu era instar el Govern a establir un pla i un calendari vinculant per executar les infraestructures de mobilitat clau per a la competitivitat i cohesió del Camp de Tarragona, incloent el TramCamp, garantint la seva posada en marxa el 2026 i la seva connexió amb l’estació del Camp de Tarragona.
Actualment, la primera fase del TramCamp està clara, dibuixada i licitada: Cambrils, Vila-seca i Salou. La segona, amb Reus i Tarragona com a protagonistes, no està definida. Així doncs, la voluntat del Govern és assegurar que el tramvia connecti amb l’estació d’Alta Velocitat. Caldrà veure, però, quina és la manera de fer-ho. Ressucitar la línia Reus-Roda és una opció ferroviària sense la necessitat de crear noves infraestructures; els autobusos llançadora, reclamats per Junts, són una altra opció.