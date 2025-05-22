Infraestructures
Sílvia Paneque: «La Generalitat farà un estudi per redefinir la mobilitat del Camp de Tarragona»
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica es va comprometre ahir a la tarda a licitar «en els pròxims mesos» un estudi específic per planificar la mobilitat
La Generalitat s’ha compromès a estudiar i redefinir la mobilitat del Camp de Tarragona. Així ho va anunciar ahir a la tarda, durant el ple del Parlament, la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque. «En els pròxims mesos licitarem un estudi específic per planificar la mobilitat al Camp de Tarragona», va assegurar.
La consellera va fer aquest anunci durant la resposta a la interpel·lació del grup parlamentari de Junts, centrada en les infraestructures i mobilitat de la demarcació i en la connectivitat integral de l’Estació d’Alta Velocitat Camp de Tarragona. El diputat tarragoní, Jordi Bertran, va exposar les deficiències d’aquesta estació en clau connectivitat i serveis.
Des de Junts es va instar el Govern a crear busos llançadora des de Reus i Tarragona fins a l’estació del Camp i sense parades intermèdies, crear una taula de coordinació entre l’Autoritat del Transport de Tarragona, Adif, Renfe i les operadores d’autobusos per sincronitzar freqüències o reformular el projecte del TramCamp perquè arribi a l’estació, entre altres demandes. També es va posar sobre la taula la finalització de les llicències de les concessionàries d’autobusos, que finalitzen els contractes l’any 2028.
La fi de les llicències, una «bona oportunitat»
En la resposta a la interpel·lació de Junts, Paneque va destacar que el president Illa «té el compromís perquè Tarragona tingui els serveis que mereix a l’alçada de la població i el PIB». En aquest sentit, va subratllar que «estem prenent decisions en les sis comarques del Camp. «El Camp de Tarragona, en els diferents nivells institucionals, està immers en una reflexió estratègica sobre la seva mobilitat, impulsada pels propis municipis i liderada per la Diputació. Estem treballant colze a colze en aquest marc», va recalcar Paneque.
La consellera va manifestar que la finalització de les llicències dels autobusos «és una oportunitat adequada per redefinir els serveis de mobilitat del Camp de Tarragona integrant l’estructura del TrampCamp». De fet, la consellera va explicar que, durant la primera reunió entre el Grup Impulsor de l’Àrea Metropolitana i la Secretaria de Mobilitat i Infraestructures, els municipis van posar sobre la taula la necessitat de planificar la xarxa de transport públic del territori.
«El mapa concessional finalitzarà el 2028, i és una oportunitat adequada per redefinir els serveis de mobilitat del camp de Tarragona integrant la infraestructura del trampcamp. En aquest sentit estem impulsant un estudi específic que licitarem els pròxims mesos, amb l’objectiu de dissenyar aquesta nova xarxa de transport que respongui a les necessitats reals del territori. Les concessions actuals venen de molts anys enrere, i no només hi ha noves necessitats, sinó un increment demogràfic», va afegir Paneque. La reformulació tindrà en compte el tramvia, els serveis ferroviaris, la futura configuració del servei interurbà i els serveis municipals.