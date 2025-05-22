Mobilitat
Junts reclama una millora urgent de la connectivitat a l’estació de l’AVE del Camp de Tarragona
El partit proposa dues noves línies de bus llançadora i la reformulació del TramCamp per garantir l’accés a una infraestructura clau per a la mobilitat al territori
Junts per Catalunya ha exigit aquest dimecres al Govern millores immediates a l’estació d’alta velocitat del Camp de Tarragona, que actualment atén prop d’un milió de viatgers l’any, però que segons el partit presenta greus mancances de connectivitat i serveis. En una interpel·lació parlamentària dirigida a la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, el diputat Jordi Bertran ha denunciat la situació «precària» d’accessibilitat i ha reclamat accions urgents.
Entre les mesures proposades, destaca la creació de dues línies d’autobús llançadora que connectin directament l’estació amb les ciutats de Tarragona i Reus, responent així a la creixent demanda de passatgers que busquen alternatives a les línies de Rodalies i Mitja Distància afectades.
Bertran ha criticat la manca de coordinació horària entre trens i autobusos, així com l’absència de serveis específics de llançadora, i ha denunciat les deficiències en l’aparcament, que no disposa d’abonaments permanents malgrat la forta demanda. També ha recordat que l’octubre de 2024, el Parlament ja va aprovar una proposta de resolució de Junts per habilitar els terrenys cedits per l’Ajuntament de la Secuita per construir un aparcament amb tarifes reduïdes.
«Ens trobem davant d’una infraestructura estratègica que no està a l’altura de les necessitats del territori», ha afirmat Bertran, qui també ha apuntat a la falta de freqüències, el cost elevat dels bitllets i les limitacions dels abonaments AVANT, que sovint no permeten accedir a places disponibles.
Junts també ha demanat reformular el projecte del TramCamp perquè inclogui una connexió directa amb l’estació del Camp de Tarragona, qualificant la seva exclusió actual com una «errada majúscula» de l’executiu català.
En matèria d’infraestructures viàries, el partit insta el Govern a reclamar a l’Estat l’ampliació de l’N-240 amb un nou carril en direcció Valls, així com a impulsar la construcció d’un vial d’1,5 km que connecti l’estació amb la carretera del Catllar, per facilitar l’accés des del Baix Gaià.
«Cal reparar els greuges amb què es troben milers de ciutadans del Camp de Tarragona que han confiat en el transport públic ferroviari per organitzar les seves vides», ha conclòs Bertran. «És hora que la situació es resolgui tant pel volum com pel valor estratègic que té aquesta zona.»