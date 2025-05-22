Innovació
La Diputació crearà un hub per acollir projectes emprenedors sobre la gent gran i el món rural
El projecte vol respondre als reptes econòmics d’una societat cada vegada més envellida
La Red de Entidades para el Desarrollo Local (REDEL) va celebrar ahir una trobada a Falset, capital del Priorat, de la mà de la Diputació de Tarragona. Durant aquest acte el fil conductor va ser la Silver Economy, o Economia de Platejada, que pretén plantejar l’economia tenint en compte els reptes que presenta una societat cada cop més envellida, amb tots els productes i serveis que envolten a aquestes persones.
Davant d’aquest repte territorial, la Diputació de Tarragona preveu posar en marxa a partir del mes de juny la RuralSilverHubS, un projecte que pretén donar espai i suport a aquelles propostes i iniciatives emprenedores encaminades a millorar la qualitat de vida de la població Silver, és a dir, els majors de 50 anys. Aquesta iniciativa disposarà de finançament europeu, a través del programa Interreg Sudoe.
«El repte rural passa per la innovació i en aquesta línia van dos projectes que impulsem des de la Diputació. El ja conegut Centre d’innovació territorial i el RuralSilverHubS», va apuntar la presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó. Per la presidenta, aquest hub ha de tenir com a objectiu final «millorar la qualitat de vida de la gent gran» sempre mantenint una «perspectiva rural, perquè el món rural té present i hem de lluitar pel seu futur».
«En els pobles rurals és molt important una cosa; fer que passin coses. Fer que hi hagi projectes i oportunitats per la gent», va afirmar el president del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona i alcalde de Falset, Carlos Brull. En aquest sentit, l’alcalde va recordar que el camí en les darreres dècades per arribar fins on és ara la comarca, per exemple en el sector vitivinícola, «no ha estat gens fàcil». Per això apunta que és important activar l’economia a través de la innovació, missió que tindrà el nou hub.
Silver Economy
No obstant això, per poder tenir ben clar el significat i el que engloba l’Economia de Plata la jornada va comptar amb la ponència d’Alberto Bokos, cofundador de Plataforma 50 i expert en economia de la longevitat. «Tot el que té a veure amb l’Economia Platejada és una oportunitat pels territoris, perquè l’economia s’ha d’inserir en les societats i, avui dia, la societat té una major esperança de vida i ens hem d’adaptar a les noves necessitats que estan apareixent», va opinar Bokos.
Per argumentar el seu posicionament, l’expert va oferir diverses dades, però una de les més aclaparadores va ser que, tot i l’increment generalitzat de l’esperança de vida en gairebé tots els països, com Espanya, això no ha significat un increment de l’esperança de vida saludable, és a dir, anys de vida que les persones gaudeixen d’una bona salut i sense patir malalties o lesions que limitin la seva activitat diària. Pel que fa a Espanya, entre l’any 2004 i 2022 l’esperança de vida saludable s’hauria quedat totalment estancada, mentre que altres països com Països Baixos, Grècia o Alemanya hauria disminuït.
Per Bokos aquesta problemàtica respon a «la falta de consciència de diferents hàbits que tenen un impacte directe a l’estat de salut de les persones que tenen a veure amb temes com l’alimentació o l’exercici físic». Aquesta és una de les problemàtiques que la Silver Economy ha de donar solució, acostant el màxim possible l’esperança de vida amb l’esperança d’edat saludable.
És només salut?
Però, tot i que un dels punts més importants a tenir en compte sigui l’àmbit de la salut, l’expert va subratllar que aquesta perspectiva econòmica va molt més enllà, ja que defineix a la persona gran com un element que contribueix a la societat.
«Hem de canviar la perspectiva i entendre que les persones grans no estan per fer nosa i poden fer una cosa; contribuir. És un subjecte que pot actuar, que pren decisions en molts àmbits. Hem d’entendre l’envelliment com un creixement continu», va reivindicar.
En aquest sentit, la gent gran es transforma en un element més de la societat que intervé en diversos àmbits i, per donar resposta a les seves necessitats, és on la innovació i la tecnologia pren protagonisme.