Investigadors de la URV ideen un mètode de càlcul per dissenyar cobertes d'estadis
Rodrigo Martín i Blas Herrera han rebut el premi Tsuboi de la International Association for Shell and Spatial Structures (IASS)
Dos investigadors de la Universitat Rovira i Virgili (URV) han desenvolupat un mètode de càlcul per dissenyar cobertes no circulars per a estadis i d'altres estructures de grans llums, amb el qual han guanyat el premi Tsuboi de la International Association for Shell and Spatial Structures (IASS).
El sistema creat per Rodrigo Martín i Blas Herrera és aplicable a estructures tipus «roda de bicicleta», utilitzades habitualment en estadis i recintes de gran envergadura, formades per un anell exterior i un altre d'interior units mitjançant cables tensats, com si fossin radis de bicicleta.
«Quan aquests radis es tiben, estiren l'anell exterior cap al centre i l'anell interior cap a l'exterior, aguantant tota l'estructura», expliquen els autors.
El principal desafiament radica en la precisió necessària per tibar els cables radials, la disposició dels quals afecta directament la forma final de la coberta.
Per solucionar-ho, els investigadors han ideat un mètode matemàtic iteratiu que parteix d'una part d'una solució inicial, aproximada, i modifica centenars de variables fins a trobar la versió perfecta.
La proposta inclou la triangulació en planta dels radis, sistema que ofereix una major estabilitat durant el muntatge, però implica un repte matemàtic molt complex: «la forma de la coberta depèn directament de la tensió de cada radi i cal determinar-la amb molta precisió», diuen els autors.
El treball ha estat publicat a la revista 'Journal of the IASS' i ha rebut el premi Tsuboi, concedit per la International Association for Shell and Spatial Structures (IASS) al millor article de l'any.
La recerca ha estat desenvolupada en el marc acadèmic i sense finançament específic.
«Està feta amb molt pocs mitjans, de manera molt discreta, amb la intenció de fer ciència, que és pel que estem aquí. Mai vam imaginar que ens donarien aquest premi, va ser una sorpresa total», conclouen els autors.