Un 42,7% dels becats per la Fundació Pere Tarrés a Tarragona es troben en pobresa extrema
Tres de cada quatre es troben per sota del llindar de la pobresa
Un estudi de la Fundació Pere Tarrés apunta que el 42,7% de les famílies beneficiàries de beques d'estiu a la demarcació de Tarragona es troben en situació de pobresa extrema, és a dir, viuen amb menys del 20% dels ingressos mitjans d'una família de Catalunya. L'entitat ha fet públic aquest dilluns les dades del 2024 de l'informe que elabora anualment sobre les condicions de vida de les famílies beneficiàries de beques per a les activitats d'estiu que organitzen, amb dades segmentades de la província tarragonina.
Un 77% es troben per sota el llindar de la pobresa, si bé la xifra és set punts més baixa que el 2023. De mitjana, la renda anual de les famílies analitzades és de 11.943 euros, per sota dels 15.665 euros de la mitjana catalana.