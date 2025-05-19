Ciència
La URV i Repsol impulsen clubs de ciència per a joves d’entorns vulnerables
Aproximadament 60 joves de 1r i 2n d’ESO de la demarcació participen al projecte IncluSTEAM, que vol fomentar la ciència, la tecnologia, l’enginyeria, les arts i les matemàtiques en aquest tipus d’alumnat
Els estudiants d’entorns desafavorits continuen tenint menys probabilitats de desenvolupar carreres en l’àmbit de la ciència i la tecnologia, sovint per la manca de referents i connexions familiars o comunitàries amb aquest món. Per fer front a aquesta realitat, el projecte IncluSTEAM ha posat en marxa la seva quarta edició, amb l’objectiu de fomentar les vocacions STEAM (Ciència, Tecnologia, Enginyeria, Arts i Matemàtiques) entre estudiants de centres educatius situats en contextos de vulnerabilitat social.
Aquesta iniciativa, coordinada per la divisió de divulgació de la ciència a les escoles i el grup de recerca Impacte Social i Educació de la Universitat Rovira i Virgili (URV), compta amb el suport econòmic de Repsol i ja ha iniciat activitats en tres centres educatius de la demarcació de Tarragona, ubicats en barris amb altes taxes d’immigració, diversitat cultural i famílies amb baixos ingressos.
En total, el projecte beneficia 60 alumnes de 1r i 2n d’ESO, a través d’un programa extracurricular que adopta el format de Club de Ciència, amb vuit sessions realitzades entre gener i maig. Aquestes trobades ofereixen als estudiants experiències pràctiques i creatives vinculades a les disciplines STEAM, mitjançant metodologies actives com l’aprenentatge basat en la indagació i el disseny d’enginyeria.
«La clau és crear un espai on els joves puguin explorar la ciència des de la seva pròpia curiositat i creativitat, amb propostes que fomentin el treball en equip i l’esperit crític», explica la investigadora Maite Novo, responsable de l’avaluació del projecte dins del grup Impacte Social i Educació de la URV.
Els objectius d’IncluSTEAM van més enllà de l’aprenentatge acadèmic: volen reduir l’abandonament escolar, promoure la igualtat d’oportunitats, i incrementar el capital científic dels joves amb menys accés a aquests recursos, oferint-los la possibilitat de descobrir nous interessos i imaginar un futur professional dins del món científic o tecnològic.
Amb aquesta nova edició, IncluSTEAM consolida la seva tasca en el territori com a eina transformadora per a l’equitat educativa, i es posiciona com un model de referència per a altres iniciatives que busquin apropar la ciència a qui més ho necessita.