Seguretat
Protecció Civil provarà les sirenes i alertes mòbils a Tarragona el 29 de maig
En el test es convida la població a confinar-se
Protecció Civil farà una prova de sirenes a la demarcació de Tarragona el proper 29 de maig a les 16 hores. En l'exercici s'activaran les 55 sirenes dels dotze municipis del Camp de Tarragona i dos de les Terres de l'Ebre -Flix i Tortosa- que formen part del Plaseqta i Plaseqcat.
El test es complementarà amb l'enviament de missatges d'alerta als telèfons mòbils, un a l'inici i un al final, i es convidarà la població a confinar-se, per tal de practicar una situació de risc real. S'estima que la prova arribi a una població de més de 200.000 persones.
La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha afegit que en el segon missatge s'hi afegirà un enllaç a una enquesta perquè la ciutadania pugui valorar el sistema i suggerir millores.