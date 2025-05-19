Mobilitat
Es recuperen les freqüències de pas a l'R2 sud i a l'R14, R15 i R16 un cop resoltes dues incidències
No hi havia servei entre Tarragona i Cambrils
Es recuperen les freqüències de pas a les línies R2 sud i R14, R15 i R16 després de dues incidències ja resoltes.
En el primer cas, una avaria entre Sitges i Garraf provocava que només poguessin circular dos trens per hora i sentit. Un cop solucionada, tornen a circular-ne quatre, tot i que es registren demores que poden superar els 15 minuts.
En l'altre cas, estava interromput el servei entre Tarragona i Cambrils per manca de subministrament elèctric, però aquest ja ha quedat restablert.