Mobilitat
Matí de retards a Rodalies per incidències a l'Estació de França i Sant Vicenç de Calders
Ambdues afectaven les línies R2Sud, R14, R15, R16 i R17 i ja han estat resoltes
Aquest matí s'han registrat retards que podien superar els 20 minuts a les línies R2Sud, R14, R15, R16 i R17 per una incidència a la infraestructura a l'estació d'Estació de França.
Tècnics d'Adif han solucionat la incidència al voltant de les 12.30 hores, i els trens recuperen progressivament les freqüències i horaris de pas habituals.
Aquest mateix matí ja s'havia produït una avaria que afectava les mateixes línies que provocava demores que podien superar els 15 minuts, en aquest cas per una incidència a l'estació de Sant Vicenç de Calders. Aquesta incidència ja ha quedat resolta.