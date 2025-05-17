Solidari
El sopar solidari de l’Associació Contra el Càncer a Tarragona recapta 35.000 euros
L’esdeveniment anual va reunir 300 persones i bat rècords de recaptació
L’Associació Contra el Càncer a Tarragona va celebrar ahir al vespre el tradicional Sopar Solidari Contra el Càncer, una cita que s’ha consolidat com a esdeveniment de referència al territori per impulsar la recaptació de fons destinats a la recerca oncològica i al suport integral a pacients i famílies. La vetllada, celebrada a l’Hotel Gran Palas de La Pineda, va reunir prop de 300 persones en una trobada marcada per l’emoció, la solidaritat i l’esperança compartida.
Els fons recaptats durant la nit, que enguany han assolit els quasi 35.000 euros —la xifra més elevada recaptada en totes les edicions del Sopar Solidari—, es destinaran a projectes de recerca i als serveis gratuïts d’atenció que l’entitat ofereix a persones amb càncer i als seus familiars. L’esdeveniment, que ja forma part del calendari solidari del territori, ha comptat amb una àmplia representació institucional, sanitària i social.
El sopar solidari, que va superar totes les previsions d’assistència, recaptació i col·laboració, també va ser un espai de reconeixement per a persones i entitats compromeses amb la lluita contra el càncer. Durant l’acte es van lliurar els II Guardons de l’Associació Contra el Càncer a Tarragona, que enguany han distingit el Gimnàstic de Tarragona SAD, el Club Esportiu Alliberadrenalina, l’empresa FCC Medio Ambiente, l’Hospital Viamed i l’empresa Mare Nostrum.
«Una nit que ens impulsa a seguir»
El president de l’Associació Contra el Càncer a Tarragona, Fede Adan, ha volgut posar en valor la força col·lectiva que representa aquest sopar, afirmant que: «Avui no només celebrem una vetllada solidària. Aquesta nit és una mostra viva d’una societat que no es gira d’esquena. És un impuls imprescindible per continuar avançant en la recerca oncològica i per seguir oferint suport a les persones amb càncer i a les seves famílies. Ens enduem testimonis colpidors, moments que deixen empremta, i una energia renovada per no defallir en el nostre compromís: que cap persona amb càncer se senti sola al llarg del seu camí».
Adan ha volgut expressar l’agraïment sincer a totes les persones, entitats i empreses que han fet possible aquesta nit: «El vostre compromís ens dona força. Sense la col·laboració de més de cent empreses i entitats, i el suport destacat dels patrocinadors principals —el Diari de Tarragona, FCC Medio Ambiente i Basell Poliolefinas Ibérica— aquest esdeveniment no seria una realitat. A tots i totes: gràcies per sumar-vos, per ser-hi, i per fer costat a una causa que ens afecta com a societat».
Segona edició dels guardons de l’Associació Contra el Càncer a Tarragona
Un dels moments més significatius i emotius de la vetllada va ser l’entrega dels guardons solidaris que, per segon any consecutiu, reconeixen aquelles iniciatives, col·lectius i entitats del territori que han demostrat un compromís ferm i continuat amb la lluita contra el càncer. Aquests premis simbolitzen no només un agraïment, sinó també un reconeixement públic a l’esforç, la constància i la solidaritat que moltes organitzacions aporten a aquesta causa compartida.
En aquesta edició, els guardonats van ser el Gimnàstic de Tarragona SAD, per la seva tasca de visibilització i sensibilització social; el Club Esportiu Alliberadrenalina, per l’impuls a la Marxa Contra el Càncer i la promoció d’hàbits saludables; l’empresa FCC Medio Ambiente, pel seu suport actiu als projectes de l’Associació i el compromís entre el personal; l’Hospital Viamed, per l’atenció integral als pacients oncològics i la col·laboració constant amb l’Associació; i l’empresa Mare Nostrum, per contribuir en la sostenibilitat de l’Associació i promoure l’esport de base i els valors esportius.