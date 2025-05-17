Astrologia
Tarragona es prepara per viure un eclipsi solar històric
El Govern augura una gran mobilització cap al terç sud del territori, on vol crear punts oficials d’observació
El 12 d’agost del 2026 a les 20:30 la Lluna cobrirà totalment el Sol i, durant poc més d’un minut, aquest alineament precís entre els dos astres i la Terra convertirà el dia en la nit. Serà un eclipsi total de Sol, un fenomen astronòmic excepcional en la vida de les persones, que recorrerà el terç sud de Catalunya i serà visible completament des de municipis com Roquetes, Tarragona i Lleida.
El Govern acordarà aquest dimarts crear una comissió interdepartamental per planificar l’observació de l’eclipsi, ja que s'espera una gran mobilització cap a les zones situades en la franja de totalitat, on planteja crear punts oficials d’observació. A més, representa una oportunitat per impulsar la divulgació, la recerca i les vocacions científiques.
Els científics i amants de l’astronomia expliquen que un eclipsi total de Sol és un fenomen astronòmic impressionant i que l’últim que es va poder observar des de Catalunya va tenir lloc el 30 d’agost del 1905. El cel s’enfosqueix per complet, la temperatura descendeix i es crea una mirada unànime cap al cel durant el breu espai de temps que dura aquest alineament.
Per això, el 12 d’agost del 2026 és una data assenyalada des de fa temps en el calendari dels que graten els misteris del cosmos tant des d’una perspectiva professional com més amateur: un eclipsi solar recorrerà la península Ibèrica i l’estat espanyol serà un dels pocs països des d’on es podrà veure en la seva totalitat.
A Catalunya, a la franja sud entre Lleida i Tarragona la cobertura serà del 100%. A Roquetes, on hi ha l’Observatori de l’Ebre, serà un dels llocs on durarà més, 1 minut i 32 segons. A ciutats com Barcelona, la Lluna cobrirà el Sol en un 99,7% i tot que aquesta pràctica totalitat ja brindarà un moment únic, l’escletxa de llum que quedarà impedirà que el dia s’enfosqueixi per complet.
Un fenomen com aquest genera una audiència massiva, una gran expectació que atrau persones d’arreu del món als llocs amb més visibilitat, com ha quedat demostrat en experiències recents a escala internacional, com l’eclipsi solar total que va travessar els Estats Units el 8 d’abril de l’any passat.
Per això, i tot i que encara falta més d’un any, el Govern ha començat a treballar per garantir una planificació integral de l’observació d’aquest eclipsi. «Aquest fenomen s'ha d'abordar des de diferents perspectives, com de la mobilitat i de la seguretat, perquè la gent pugui desplaçar-se els dies previs i posteriors a l'eclipsi amb tota tranquil·litat; de la salut pública, ja que es necessita una bona protecció ocular, i sobretot des de la recerca, la cultura i l’educació», afirma la consellera Núria Montserrat.
El Govern vol preparar un pla d’acció transversal i aquest dimarts impulsarà una comissió interdepartamental per coordinar i gestionar les actuacions relacionades amb l’eclipsi solar total. Estarà encapçalada pel president, Salvador Illa, i Montserrat i integrada per representants de tretze departaments del Govern i de l’Institut d’Estudis Espacials de Catalunya (IEEC). També comptarà amb el suport tècnic i científic de diversos centres especialitzats.
Aquest pla d’acció interdepartamental abordarà aspectes com la gestió d’espais d’observació, l’organització de la mobilitat, la promoció turística i la divulgació científica, entre altres. L’experiència d’altres eclipsis mostra que la demanda d’allotjament i serveis turístics es pot multiplicar exponencialment amb l’arribada de públic tant local com internacional, però encara és massa d’hora per concretar previsions de l’afluència que hi pot arribar a haver, indiquen des del departament.
Entre les accions previstes hi ha la creació de punts oficials d’observació, la distribució massiva d’ulleres homologades, l’activació de dispositius especials de trànsit i la posada en marxa de campanyes educatives i informatives. A més, s’ha començat a treballar en un mapa de punts on es podrà veure la totalitat de l’eclipsi, tenint en compte aspectes cau com l’orografia: com que la totalitat de l’eclipsi tindrà lloc mitja hora abans de la posta, el Sol es trobarà només 4-5 graus per sobre de l’horitzó.
El Govern també vol promoure el paper del sistema català de recerca i del patrimoni astronòmic del país, amb iniciatives coordinades per l’Observatori de l’Ebre, el Parc Astronòmic del Montsec, l’ICE-CSIC o l’IEEC.
Un «regal» i una «celebració»
Per a la titular de Recerca, poder preparar aquesta observació és un «regal». «Més enllà de ser un fenomen científic que ens commou, també és un fenomen cultural i històric. Tenim una oportunitat espectacular que no volem deixar escapar i per això fem aquest acord de govern per posar en relleu la importància del fenomen i fer valdre les infraestructures científiques de Catalunya», subratlla Montserrat.
«Esperem que l'eclipsi total sigui una mena de celebració de tot l’interès que tenim pels fenòmens astronòmics», afirma el director de l’IEEC, el doctor Ignasi Ribas, que destaca que a Catalunya hi ha una gran tradició en l’associacionisme astronòmic i universitats i centres de recerca punters en aquest camp.
Ribas també subratlla la transcendència que han tingut els eclipsis en la història de la ciència, per exemple per estudiar el Sol, l’impacte d’aquest astre en l’atmosfera terrestre o per confirmar la teoria de la relativitat general d’Einstein el 1919.
L’eclipsi del 12 d’agost de l’any que ve serà el primer dels tres visibles des de l’estat espanyol en els anys vinents, una coincidència excepcional en el calendari astronòmic.