Societat
Augmenten els casos de LGTBIfòbia a Catalunya: sis incidents registrats a Tarragona el 2025
Els atacs al col·lectiu creixen un 22,5% respecte del 2024 i afecten principalment homes gais i persones trans, segons l’Observatori contra la LGTBIfòbia
L'Observatori contra la LGTBIfobia de Catalunya ha registrat des del passat 1 de gener un total de 125 incidències contra membres del col·lectiu, la qual cosa suposa un augment del 22,5 % respecte de les registrades en el mateix període de 2024.
Segons les dades que l'Observatori ha fet públics aquest dissabte, les 125 incidències les van sofrir un total de 128 persones i grups LGTBI de forma genèrica (en aquest segon cas, sense que l'atac fos dirigit a un individu concret).
A més, algunes d'aquestes incidències les ha pogut sofrir més d'una persona alhora, la qual cosa explica aquesta diferència entre 125 incidències per 128 afectats.
Els homes homosexuals, les principals víctimes
L'home gai representa el 32 % del total d'incidències registrades, amb 41 casos, i és el col·lectiu que més casos comptabilitza.
En segon lloc, el col·lectiu trans (30,5 %), amb 39 casos, seguit de les incidències generalistes contra el col·lectiu LGTBI (11,7 %), amb 15 casos.
A més, han registrat vuit casos (6,3 %) d'incidències sofertes per lesbianes, i altres quatre més que han viscut persones bisexuales (3,1 %).
L'Observatori ha registrat 20 afectats sobre els no es disposa de dades (15,6 %) suficients per situar-los en una classificació concreta, i un que ha estat situat dins de la categoria «uns altres» (0,8 %).
En declaracions a la premsa, el president de l'Observatori contra la LGBTIfobia, Eugeni Rodríguez, ha lamentat l'augment d'incidències registrades des del mes de gener en comparació del mateix període de l'any anterior, i ha advertit de l'elevada quantia de casos que afecten a persones trans. «El creixement i odi cap a les persones trans està tenint una evolució absolutament perillosa i preocupant», ha manifestat.
Barcelona concentra la majoria d'incidències
Per territoris, la província de Barcelona concentra més de dos terços de les incidències (71,2 %) registrades, amb 89, la qual cosa l'allunya significativament de les dades quantitatives de la resta de demarcacions de Catalunya.
Quant a la resta, a Tarragona s'han registrat 6 casos (4,8 %), 4 a Girona (3,2 %) i 2 a Lleida (1,6 %), mentre que hi ha un total de 23 casos que s'han comès de forma no presencial (18,4 %) i un (0,8 %) sense dades que permetin concretar la seva ubicació.
La via pública és l'àmbit en el qual s'han registrat més incidències (21,6 %), amb 27, seguida d'internet i les xarxes socials (16 %), amb 20, i de l'àmbit laboral (12,8 %), amb 16.
També destaquen les comptabilitzades en el nucli de convivència (9,6 %), amb 12 casos, i les de l'espai d'oci nocturn (8,8 %), amb 11.
Mostres d'odi, al capdavant
Sobre els tipus de discriminació, les mostres d'odi i exaltació són el tipus de discriminació més registrat, amb 36 casos (28,8 %), seguit de les situacions d'assetjament (22,4 %), amb un total de 28.
En tercer lloc estan les agressions físiques (16 %), amb 20 incidències, la majoria acompanyades d'agressions verbals (16,8 %, amb 21 casos) i amenaces (4 %, amb 5). L'Observatori contra la LGTBIfobia també va registrar 14 casos de tracte inadequat (11,2 %), mentre que les amenaces representen 5 casos (4 %).