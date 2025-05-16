Universitat
L'experta en dret ambiental María Jesús Montoro és investida doctora honoris causa per la URV
L'Aula Magna del campus Catalunya s'omple per retre-li homenatge
La Universitat Rovira i Virgili (URV) ha investit aquest divendres doctora honoris causa María Jesús Montoro, experta en el dret ambiental i amb una trajectòria acadèmica i de recerca rellevant i curulla d'aportacions en àmbits diversos del dret públic. L'Aula Magna del campus Catalunya s'ha omplert per retre homenatge a una jurista descrita durant l'acte com a innovadora i pionera, sobretot per visibilitzar la presència de la dona en un àmbit tradicionalment masculinitzat. Montoro ha estat apadrinada per Lucía Casado, professora de dret administratiu del Departament de Dret Públic de la URV, institució amb la qual ha estat lligada durant anys.
Doctora en Dret per la Universitat de Barcelona, va ser catedràtica de dret administratiu a la mateixa universitat des del 1991 fins a la jubilació. La tècnica normativa, la funció pública, la responsabilitat patrimonial i la justícia administrativa són àmbits del dret públic en què ha fet grans aportacions, tot i que és en el dret ambiental on és especialment reconeguda, sobretot per haver impulsat la investigació i la difusió del coneixement i per haver incorporat l'enfocament interdisciplinari en la recerca al voltant dels problemes ecològics.
En paraules de Montoro durant el discurs d'acceptació d'un reconeixement que ha agraït emocionada, la URV és «valorada per les línies d'investigació en matèries que fan prosperar el dret del desenvolupament dels éssers humans i la seva relació amb els àmbits de la naturalesa». El discurs, ple de referències a la literatura i l'art, dues de les seves grans passions, ha remarcat l'impacte dels grans pensadors, de les obres clàssiques i de diverses universitats europees en la modulació del seu recorregut vital, intel·lectual i acadèmic.
A partir d'una perspectiva humanista i transversal del dret, María Jesús Montoro ha reiterat la necessitat d'una visió ètica i ambiental del desenvolupament jurídic i ha subratllat la rellevància de drets fonamentals com ara la salut, el medi ambient i les llibertats digitals. La nova honoris causa de la URV, ha tancat el discurs afirmant que «només amb lluita i esforç es construeixen i defensen els drets».