Infraestructures
Dues empreses catalanes guanyen el concurs per construir el tramvia entre Cambrils i Vila-seca
Els responsables de l’ampliació del Tram a Diagonal són els millors puntuats al segon lot
Després de prop de cinc mesos de licitació, les obres del Tramvia del Camp de Tarragona ja tenen els primers noms propis. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya va engegar a principis d’any un concurs per fer una realitat el tram de vies entre el centre de Cambrils i el de Vila-seca.
Es tracta d’unes obres valorades en més de vint milions d’euros i dividides en dos lots. Ara, la mesa de contractació ha emès una resolució amb els millors classificats a cada peça. Cal destacar que fins a tretze empreses han participat d’aquest concurs, la majoria d’elles a través d’una UTE.
Dels dos lots d’aquest primer contracte d’obres, el més abundós és el referent a l’estructura entre les estacions Cambrils Centre i Vila-seca Universitat. Aquest tram significa pràcticament la totalitat de la primera fase, tot i que serà necessari licitar uns nous treballs per arribar fins a les estacions de Cambrils Nord i Vila-seca Rodalies, que suposaran l’inici i el final de la part costanera.
Per aquests treballs, la millor oferta ha estat la presentada per l’UTE Acsa, Obras e Infraestructuras i Infraestructures Trade. L’oferta és d’11.292.000 euros (abans d’IVA) i amb un termini de vint mesos, la qual cosa implica una reducció de més d’un milió davant del pressupost base de la licitació.
Acsa és una filial del lleidatà Grup Sorigué. L’empresa té una notable experiència prèvia en la construcció ferroviària, especialment a Catalunya, i ha treballat en altres ocasions amb Ferrocarrils de la Generalitat. Com a exemple, va ser responsable de la renovació de les vies i les andanes de la línia entre Barcelona i el Vallès a l’altura de l’estació de plaça Catalunya o l’adequació de l’enllaç entre Ferrocarrils i Rodalies a Martorell.
Cas similar és el dels seus socis, Trade Infraestructures, que han estat responsables de renovacions als trens cremallera de Montserrat i Núria o a la línia de ferrocarril entre Llobregat i Anoia. No obstant això, es desconeix l’experiència d’aquestes empreses en obres constructives de l’envergadura del Tramvia del Camp de Tarragona.
Cal remarcar que en aquest lot ha estat descartades quatre ofertes per haver presentat una suma «anormalment baixa». Aquestes han estat les realitzades per la UTE de Comsa i FCC Construcción, Rogasa Construccciones y Contratas, Dragados i la UTE formada per Construcciones Rubau i Lantania.
Pont Sobre l’A-7
La peça separada de la primera part de les obres és la construcció d’un viaducte sobre l’A-7. La complexa estructura, sustentada per pilars de formigó armat, tindrà 112 metres de longitud i un ample de 10,4 metres.
Aquesta part del contracte tenia un pressupost de vora els cinc milions d’euros abans d’IVA i l’oferta millor puntuada ha estat de 4.534.052 euros. La proposta guanyadora és la de la UTE formada per CRC Obras y Servicios i Ingenieria y Servicios Ferroviarios. Novament, aquests treballs tenen un termini de vint mesos d’execució.
CRC és una empresa nascuda a Ordes, a la província de la Corunya, amb més de vuitanta anys d’experiència. Tot i el seu origen gallec, la companyia ha estat responsable de moltes obres ferroviàries catalanes, com són la renovació de la línia 2 del metro de Barcelona o actuacions a les estacions de Cunit, Calafell o Sant Andreu de Llavaneres.
En aquest cas, les dues empreses sí que tenen experiència en obres de gran envergadura, ja que aquesta mateixa UTE va ser la responsable de la construcció tramviària catalana més recent, l’ampliació del Tram barceloní a Diagonal. Més concretament, van ser els encarregats de fer realitat el tram entre Gran Via i Lepant, amb un contracte de 10 milions d’euros. Aquest servei es va posar en marxa el passat novembre del 2024.
Infesa és una empresa barcelonina amb més de vint anys d’experiència a les infraestructures ferroviàries. Dins del seu treball amb CRC han estat encarregats del muntatge de catenàries i de via.
La resolució dels millors valorats no implica una adjudicació, ja que ara s’obre un període d’al·legacions. Amb tot, cal recordar que l’inici d’obres està previst per aquest mateix estiu.