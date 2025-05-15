Policial
Desmantellen una xarxa criminal a Tarragona i Cambrils que distribuïa cocaïna a Navarra
S’han confiscat 21 quilos de cocaïna, 5 persones han estat detingudes i tres d’elles han ingressat a presó
Agents de la Policia Foral i la Guàrdia Civil de Navarra han desmantellat una xarxa nacional de tràfic de drogues que operava a Navarra, Tarragona i Cambrils. Es van detenir a cinc persona i tres han ingressat a la presó. Com a conseqüència de les actuacions s’han confiscat 21 quilos de cocaïna, diferents quantitats d’haixix i speed, 48.000 € en metàl·lic, 4 vehicles d’alta gamma (dos d’ells valorats en més de 200.000 €), 8 telèfons mòbils i 2 escopetes.
La investigació es va iniciar el juny de l’any passat, quan agents de policia judicial de Policia Foral adscrits a la comissaria de Tudela van detenir a la capital ribera un home en possessió de 338 grams de cocaïna, per la qual cosa va ingressar a presó després de ser posat a disposició judicial.
De les indagacions derivades d’aquesta primera detenció agents del Grup de Delictes contra la Salut de la Policia Foral van constatar l’existència d’un grup criminal assentat a Catalunya que distribuïa grans quantitats de cocaïna per la zona nord del país, particularment a la Ribera de Navarra.
Les indagacions van confirmar que un home resident a Cambrils realitzava transports de drogues utilitzant vehicles de l’organització amb sistemes d’ocultació, coneguts com a «caletes» preparats per eludir els controls policials.
Després d’identificar els implicats en la trama, els agents van establir dispositius de vigilància i seguiments policials. Durant aquesta fase es va detenir un home al peatge de Zuasti (AP-15) amb 14 kg de cocaïna ocults en una caleta de doble fons del seu vehicle, a la qual s’accedia mitjançant un sofisticat sistema elèctric. Després de la seva detenció es van realitzar dos registres al seu domicili de Cambrils i en un altre de Tarragona, en els que els agents de Guàrdia Civil i Policia Foral es van apoderar d’evidències delictives com diners en metàl·lic i telèfons, respectivament.
Dies després era detingut a Tudela un altre dels membres de l’organització, la missió de la qual era la de distribuir la cocaïna a la Ribera de Navarra i zones limítrofes. Fruit de les indagacions, els agents van realitzar el registre judicial d’una nau en la qual es van apoderar de 7 kg de cocaïna, 43.000 € en metàl·lic, dos vehicles d’alta gamma i dos escopetes. Finalment, dos persones més van ser detingudes a Imárcoain i Corella, amb menor pes dins de la trama.
Operació Beltsolari
L’operació Pelukas/Beltsolari ha estat tutelada pel Jutjat d’Instrucció núm. 5 de Tudela, que va decretar les diligències com a secretes, i s’ha saldat amb l’ingrés a presó de tres dels cinc detinguts, quedant en llibertat amb càrrecs els dos últims.
En l’operació han participat agents del Grup de Delitos contra la Salut de Policia Foral i del Grup de Policia Judicial de la comissaria de Tudela, en coordinació amb l’EDOA de la Unitat Orgànica de Policia Judicial de la Guàrdia Civil de Navarra.
Amb aquesta operació es dona per desmantellat un important grup criminal de distribució de drogues a Navarra i Catalunya, tenint en compte que el valor de mercat de la cocaïna aprehesa ascendiria a 2,5 milions d’euros.