Augmenten els delictes sexuals mentre baixa la criminalitat a Tarragona i l’Ebre
Les xifres del balanç de criminalitat reculen a Tarragona, Reus i Salou, mentre que pugen a Cambrils i Tortosa
Els delictes contra la llibertat sexual són els que més han pujat al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre durant el primer trimestre d'enguany, segons les dades de criminalitat fetes públiques pel Ministeri de l'Interior. Per contra, han marcat una tendència a la baixa els robatoris i furts en totes les seves modalitats. També reculen la cibercriminalitat i les estafes informàtiques, un dels capítols amb major repercussió estadística els últims anys. El govern espanyol ha comptabilitzat entre gener i març 8.880 delictes, un -6,3% respecte el mateix període de l'any passat -quan se'n van registrar 10.541-. Baixen notòriament en municipis com Tarragona, Reus i Salou. Pugen a Cambrils i Tortosa.
Els delictes contra la llibertat sexual han suposat 103 casos, amb un increment del 8,4%. Per contra, les agressions sexuals amb penetració, amb 35 casos, baixen un -5,4%, però els considerats com a «resta de delictes contra la llibertat sexual», 68, suposen també una pujada del 17,2%. Aquest capítol, juntament amb els delictes greus i menys greus de lesions i baralles tumultuàries -96 casos i un augment del 14,3%- són els únics que registren increments entre gener i març d'aquest 2025.
La resta de delictes considerats, per contra, experimenta baixades. Els homicidis dolosos i consumats, amb dos casos i un -33,3% o el mateix nombre -10- pel que fa a intents. Especialment, important, però, és el retrocés de les xifres de robatoris en tots els àmbits. Els violents i amb intimidació, 222, han baixat un -21,6%; els robatoris amb força en domicilis, establiments i altres instal·lacions, 808, reculen un -10%; els anomenats robatoris amb força en domicilis arriben als 594, -8,3%.
D'altra banda, s'han registrat 2.265 furts, que suposen un 8,5% menys respecte els mesos de gener i març de 2024. Pel que fa als robatoris de vehicles han estat de 148, un 14% menys. El tràfic de drogues també s'ha reduït amb 125 fets delictius. Això suposa una lleugera reducció, d'un 2,3%.
Finalment, els delictes relacionats amb la cibercriminalitat s'han xifrat en 1.661 en els primers tres mesos d'aquest 2025. Aquestes xifres suposen una caiguda del 18,7%, ja que en el mateix període de l'any passat es van xifrar en 2.042. En el cas d'enguany, les estafes per informàtiques han sumat 1.543 (-21,8%) mentre que la resta de delictes s'han xifrat en 118 (+71%).
Cambrils i a Tortosa, les excepcions
Seguint la mateixa tendència general al conjunt de la demarcació, a la majoria de municipis del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre analitzats pel Ministeri de l'Interior, cau el nombre de fets criminals durant el primer trimestre de 2025. Només Cambrils (5,2%) i Tortosa (1,7%) han experimentat increments respecte l'any passat.
A la ciutat de Tarragona hi ha hagut una davallada del 8,3%. Tot i això, destaca l'augment dels delictes contra la llibertat sexual que han pujat un 21,4%, de 14 registrats el 2024 a 17 aquest 2025. També pateixen un increment significatiu les denúncies per tràfic de drogues, un 88,9%.
A Reus, hi ha hagut una caiguda del 12,2%. Tots els tipus de delictes han disminuït, excepte els furts que han pujat un 5,3% i fets relacionats amb la ciberdelinqüència (+127,3%).
Salou és el municipi de la demarcació on més va augmentar la criminalitat l'any 2024 en comparació al 2023. Ara, però, hi ha una millora. Al municipi de la Costa Daurada han baixat un 18,9% les infraccions per crims. Com a la resta de poblacions, pugen els delictes contra la llibertat sexual, un 133,3%.
La resta de municipis analitzats presenten dades negatives però amb percentatges força desiguals. Sobresurten el -31,9% de Vila-seca i el -20,2% del Vendrell. També s'ha detectat menor criminalitat a Calafell, -12,2%; Amposta, -11,4% d'Amposta; i Valls,-3,4%.