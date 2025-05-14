Economia
La inflació al Camp de Tarragona i l'Ebre es modera una dècima a l'abril i se situa en l'1,9%
Es tracta de dues dècimes menys que la variació anual de Catalunya, que va ser del 2,1%
La inflació al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre es va moderar una dècima i es va situar a l'1,9%, segons ha informat l'Institut Nacional d'Estadística. Es tracta del segon mes consecutiu a la baixa després que al març fos del 2% i de dues dècimes menys que la variació anual al conjunt de Catalunya, que va ser del 2,1%.
Entre les categories on més van pujar els preus hi ha l'habitatge, l'aigua, l'electricitat, el gas i altres combustibles, que van avançar un 4% davant el 5,7% del març; l'oci i la cultura, amb un 3,2% davant el descens del 0,7% del mes anterior i, coincidint amb la Setmana Santa, els restaurants i hotels, ho van fer amb un 5,3%, 1,2 punts més que la variació anual del març.
D'altra banda, els preus dels aliments es va moderar dues dècimes, fins a l'1,9%, mentre que les begudes alcohòliques ho van fer en 1,1 punts en comparació al març, fins al 4,3%. També destaca la moderació de preus de l'electricitat, el gas i altres combustibles en quatre punts, fins al 5,5%. Per contra, els preus del vestit van retrocedir un 1,4% davant el descens del 3,6% al març.
Al conjunt de l'Estat, l'IPC es va ser del 2,2%, una dècima menys que la registrada al març. Pel que fa a la taxa anual de la inflació subjacent, va pujar quatre dècimes, fins al 2,4%. La moderació de la inflació es va produir pel descens de preus del gas, que en el mateix mes de l'any passat van pujar, i per la caiguda dels preus de l'electricitat, que ho van fer amb més intensitat que l'any abans.