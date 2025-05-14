Natura
La Festa dels falciots alça el vol
Del 23 al 25 de maig se celebra la segona edició d’aquest esdeveniment ornitològic amb sortides guiades, anellaments i tallers per conèixer les aus i els seus ecosistemes
El falciot és un ocell migratori que, quan arriba el fred, marxa cap al sud. Amb la primavera, però, torna a casa nostra, i s’hi queda fins passat l’estiu. A les ciutats, sovint el confonem amb l’oreneta, encara que no hi té res a veure. És, també, qui dona nom al festival ornitològic del Camp de Tarragona que es va celebrar per primer cop l’any passat per iniciativa de l’associació per a la Conservació dels Ecosistemes Naturals (CEN), la Fundació Plegadis i Birding Catalunya. L’objectiu del certamen, expliquen els seus impulsors, és acostar l’ornitologia al gran públic, així com mostrar els diversos hàbitats locals que permet una biodiversitat d’ocells molt elevada.
La Festa dels falciots se celebra, a més, en una època de l’any especialment interessant per als ornitòlegs, ja que durant els mesos d’abril i maig arriben al Camp de Tarragona les espècies que venen a reproduir-se –com les orenetes, els falciots, els rossinyols o les àguiles marcenques. Durant la primavera, a més, Catalunya és sobrevolada pels ocells migradors que fan ruta des de l’Àfrica cap al centre i el nord d’Europa.
Les xifres assolides en la passada edició –més de 300 participants i gairebé 70 espècies d’ocells diferents observats– han fet que els seus impulsors repeteixin convocatòria. Enguany, la Festa dels falciots se celebrarà del 23 al 25 de maig, i arrencarà el mateix divendres 23 amb una xerrada sobre llocs on veure ocells al Camp de Tarragona, que se celebrarà a les set de la tarda al Centre de Lectura de Reus, amb Màrius Domingo, Enric Pena i Enric Pàmies.
Dissabte al matí es faran quatre sortides ornitològiques en paral·lel. Seran a la Torre d’en Dolça (Vila-seca), als Aiguamolls del Pla de Santa Maria, a la desembocadura del riu Gaià (Altafulla) i al Camí de les Ànimes, a Reus. A la tarda hi haurà un taller de caixes niu i menjadores, i es podrà participar en un cens de nius de falciot. Tot plegat, es farà a Reus.
Diumenge el festival es traslladarà al Parc Samà de Cambrils, on es podrà gaudir en família d’una activitat d’anellament d’ocells, un taller d’il·lustració d’aus i tallers de caixes niu. A més, hi haurà una parada on es vendran llibres de natura i ornitologia. El mateix diumenge a primera hora, abans que s’obrin les portes al públic, Enric Pàmies oferirà una visita ornitològica al Parc. Per a més informació, inscripcions i compra d’entrades es pot consultar la web del festival (www.festadelsfalciots.org).