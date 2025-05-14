Mobilitat
Retards a l'R2, R14, R15, R16, R17 i RT2 per una incidència entre Gavà i El Prat de Llobregat
A l'R2Sud només circulen dos trens per hora i sentit
Circulen dos trens per hora i sentit a la línia R2 Sud de Rodalies i es registren retards que poden superar els 20 minuts a l'R2, R14, R15, R16, R17 i RT2, segons ha informat Renfe. El motiu d'aquesta nova afectació és una incidència a la infraestructura entre les estacions de Gavà i El Prat de Llobregat. Tècnics d'Adif treballen en la reparació de l'avaria.
Les incidències a Rodalies Catalunya són una constant des de l'inici de diverses obres per millorar la infraestructura. Les obres al túnel de Roda de Berà i a l'estació de Sant Vicenç de Calders, són algunes de les actuacions principals.