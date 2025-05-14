Alimentació
BonÀrea impulsa un sistema circular de retorn d’envasos
Permet reutilitzar les safates de pollastre fins a cinquanta vegades
El grup agroalimentari BonÀrea ha presentat RetornA, un sistema pioner de retorn d’envasos que implica activament el consumidor i promou l’economia circular dins del sector alimentari. El projecte, que s’ha iniciat en fase pilot a 57 establiments de la demarcació de Tarragona i dues botigues de Guissona, permet retornar safates de pollastre perquè siguin netejades, avaluades i reutilitzades fins a 50 vegades. La iniciativa podria evitar anualment l’ús de 80.000 safates de plàstic d’un sol ús només a la província de Tarragona.
Quan es compra el producte, el client paga un dipòsit de 0,45 euros, que es retorna amb un incentiu addicional de 0,05 euros en fer-ne la devolució, fins a un total de 0,50 euros. La safata, patentada per bonÀrea, incorpora un film separador que evita el contacte directe amb el producte i facilita que no calgui rentar-la. Té un disseny distintiu i un sistema de traçabilitat amb tecnologia RFID i un codi QR específic. El primer producte disponible amb RetornA és el filet de pollastre, però es preveu ampliar la gamma a altres referències pròximament.
Amb una inversió superior als 10 milions d’euros, bonÀrea confia estendre el sistema a totes les seves botigues. El projecte ha estat desenvolupat internament durant gairebé tres anys per equips multidisciplinaris i compta amb el suport de l’Agència de Residus de Catalunya. La iniciativa s’inscriu dins l’estratègia global de sostenibilitat de l’empresa, basada en l’eficiència de recursos, la innovació tecnològica, la reutilització, l’economia circular i la lluita contra el malbaratament alimentari, amb una visió de futur alineada amb els reptes ambientals actuals.