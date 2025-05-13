Seguretat
Treballadors de la indústria de Tarragona es formen en emergències del sector químic
Properament, també es faran sessions a col·lectius específics com el sector de l’hostaleria i el turisme i a persones grans
Un centenar de treballadors del sector industrial de Tarragona han participat en les primeres sessions formatives específiques sobre el Pla d'Emergència del Sector Químic de Tarragona (Plaseqta), organitzades pels serveis territorials de Protecció Civil.
Les jornades, realitzades ahir dilluns per videoconferència des de l'edifici CAT112 de Reus, marquen l'inici d'un cicle de dotze sessions dirigides a informar, formar i implicar al personal de les indústries químiques de la zona. L'objectiu és preparar-los per a la prova de sirenes amb confinament prevista pel 29 de maig.
Durant la formació, els assistents van rebre informació sobre el funcionament del Plaseqta, les diferents categories del pla, els tipus d'establiments industrials implicats o els criteris que determinen quan un incident es considera una emergència i com han d'actuar els treballadors davant una situació d'aquest tipus.
Paral·lelament, la setmana passada van començar les sessions dirigides a responsables, empleats i voluntaris dels 14 ajuntaments implicats en el simulacre: Constantí, La Canonja, Els Garidells, El Morell, Els Pallaresos, Perafort, La Pobla de Mafumet, Reus, Salou, Tarragona, Vilallonga del Camp, Vila-seca, El Catllar i La Secuita.
Segons la Generalitat, en els propers dies estan previstes noves activitats informatives dirigides a la població general dels municipis afectats i, de forma específica, a l'hostaleria, el turisme i les persones grans.