Habitatge
Els municipis dels Camp de Tarragona han registrat 86 solars per habitatges socials
Amb aquesta cessió la Generalitat podrà construir 2.388 pisos
La diputada del PSC per Tarragona, Rosa Maria Ibarra, ha explicat aquest dimarts que «la Generalitat ja disposa de 86 solars a les sis comarques del Camp de Tarragona, oferts pels ajuntaments, que permetran la construcció de 2.388 habitatges de protecció social». En el conjunt de Catalunya el nombre total de solars que s’han assolit és de 666 que permetran habilitar un total de 21.289 habitatges nous.
«Aquest és un Govern que compleix amb els seus compromisos. El president Illa va anunciar la construcció de 50.000 nous habitatges públics i amb aquesta iniciativa ja ens acostem a quasi la meitat d’aquests habitatges, dels quals més de 2.000 a les nostres comarques», ha explicat la diputada vallenca.
«És un pas endavant significatiu però hem de seguir treballant fins arribar a l’objectiu que va fixar el president. Sabem que els preus dels habitatges és un problema real per a milers i milers de famílies, sobretot de la gent jove, i sabem que hem de donar una solució real a aquesta necessitat».
La diputada socialista ha remarcat que «en això consisteix la política útil que encarna el nou Govern de la Generalitat del president Illa, en afrontar els problemes des del sentit de la realitat i donar una resposta institucional que es noti a peu de carrer. Per descomptat – ha remarcat- això implica que el Govern ha d’intervenir el mercat sempre que faci falta quan aquest mostri fallides evidents, com està passant en l’àmbit de l’habitatge a Catalunya», ha conclòs.
Per comarques, el Tarragonès ja disposa de 34 solars per construir 1.229 habitatges socials, el Baix Camp 18 solars i 580 habitatges de protecció oficial, el Baix Penedès 20 solars i 466 habitatges, l’Alt Camp 7 solars i 73 habitatges, la Conca de Barberà 3 solars i 32 habitatges, i el Priorat 4 solars i 28 habitatges socials.