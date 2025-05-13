Patrimoni
Un ascensor connectarà el renovat Hort del Rector de Valls amb l’església de Sant Joan
L’Ajuntament ha aprovat el projecte per recuperar l’espai, valorat en prop d’un milió d’euros
L’Ajuntament de Valls ha aprovat inicialment el projecte per la recuperació i urbanització de l’Hort del Rector. La iniciativa va ser dotada al desembre amb 732.000 euros de subvenció del 2% Cultural del Govern Espanyol. L’ajut permet finançar un 75% del cost total, que arriba fins als 977.288 euros.
Les obres suposen la segona fase de la consolidació i reinterpretació de la muralla de Sant Antoni. En aquesta ocasió s’actuarà al jardí posterior a l’església de Sant Joan, d’uns 1.260 metres quadrats, amb l’objectiu de recuperar els vestigis de la muralla i també millorar urbanísticament aquest entorn.
De fet, un dels trets més diferencials del projecte és la previsió d’un ascensor que salvarà els dotze metres d’alçada dels terrenys per connectar el carrer de la Muralla de Sant Francesc amb els peus de l’església de Sant Joan. D’aquesta manera es crearà un nou accés al centre històric a tocar de l’aparcament del Barri Antic. A més, també es construiran unes escales que travessaran l’Hort del Rector, culminant així el tram d’escales inferior existent, fins ara tancat.
L’Hort del Rector va servir com a cementiri vinculat a l’església adjunta, a més de complir les funcions que el seu propi nom indica. L’espai va ser modificat al segle XVI sobre les restes de l’antiga muralla. En les darreres intervencions arqueològiques properes al solar es van trobar indicis de l’antic Mur Vell del segle XIII.
Més enllà de la nova connexió, el projecte preveu la reobertura d’aquest espai a la ciutadania, generant una nova zona verda pública. Els terrenys seran humanitzats amb nova vegetació, un passeig amb zones de descans i parterres i una nova il·luminació.
En qualsevol cas, la imatge final d’aquest espai estarà condicionada pels treballs arqueològics previs per recuperar el traçat original de la muralla. El projecte preveu que aquesta zona pugui ser un espai per a la visita i interpretació dels trams de muralla restaurats, els quals comptaran amb una il·luminació i pavimentació especials.
Des de l’Ajuntament de Valls treballen amb la previsió de poder adjudicar les obres durant la tardor. Amb la previsió d’un any de treballs, el consistori apunta que les obres culminaran a finals del 2026, si tot va bé.
Transformació al centre
Més enllà de la transcendència cultura, el projecte de l’Hort del Rector persegueix «una transformació del barri antic», esperant que l’actuació «serveixi com a revulsiu i dinamitzador dels carrers i places més propers». Sense anar més lluny, el carrer Mur, actualment un cul-de-sac, servirà de connexió amb les escales i l’ascensor. Així, també es preveu que aquest espai pugui servir per a la creació de nous recorreguts històrics al municipi.
En aquest sentit, la transformació de l’Hort del Rector lliga amb els actuals treballs de recuperació de la Muralla de Sant Francesc, a l’altre costat del centre històric.