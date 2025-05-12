Educació
La Diputació de Tarragona repararà les torres de l’Escola d’Art i Disseny
Els treballs per posar solució a les esquerdes es faran preferentment a l’estiu o durant caps de setmana
La Diputació de Tarragona ha tret a licitació les obres per reparar les esquerdes de les torres de l’Escola d’Art i Disseny. L’edifici, ubicat al complex educatiu del campus Sescelades de la URV, compta amb tres torres, una d’uns deu metres i dues de gairebé 13 metres d’alçada.
El formigó d’aquests elements es troba afectat per «un avançat procés de carbonatació» segons reflecteix un estudi. Per aquest motiu, s’ha proposat repicar el formigó existent i restaurar-ho amb un morter especial de reparació. A més, també es planteja l’enderroc de la coberta i la construcció d’una nova. Aquestes actuacions també podrien suposar un canvi de les finestres de les torres, al voltant de les quals s’han produït moltes de les esquerdes.
En total, es proposa actuar en una superfície construïda de 315 metres quadrats entre les tres torres. El pressupost estimat de les obres és de 300.109 euros i el termini d’execució serà de tres mesos.
El plec estipula que les obres s’hauran d’executar preferentment en el període d’estiu per tal de no intervenir en el calendari escolar. Cal destacar que a l’interior de les torres es desenvolupen activitats formatives. Per aquest mateix motiu, els treballs que puguin interrompre l’activitat acadèmica s’hauran de fer el cap de setmana.