Meteorologia
Activada la prealerta Inuncat per fortes pluges a Tarragona
El Meteocat preveu que caiguin 20 litres en només 30 minuts de les 14 hores fins les 20
Protecció Civil ha activat en prealerta el pla Inuncat per fortes pluges aquesta tarda a Catalunya. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya preveu que aquesta tarda es superi el llindar de risc per intensitat de pluja a les comarques de Girona, i al litoral i prelitoral de Barcelona i Tarragona.
El Meteocat preveu que caiguin 20 litres en només 30 minuts de les 14 hores fins les 20. Per aquest motiu recomanen molta prudència a les zones on poden caure forts ruixats.