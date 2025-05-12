Diari Més

Meteorologia

Activada la prealerta Inuncat per fortes pluges a Tarragona

El Meteocat preveu que caiguin 20 litres en només 30 minuts de les 14 hores fins les 20

Imatge d'arxiu d'un episodi de pluja a Tarragona.

Imatge d'arxiu d'un episodi de pluja a Tarragona.Gerard Marti Roig

Shaila Cid
Publicat per
Shaila CidRedactora

Creat:

Actualitzat:

Protecció Civil ha activat en prealerta el pla Inuncat per fortes pluges aquesta tarda a Catalunya. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya preveu que aquesta tarda es superi el llindar de risc per intensitat de pluja a les comarques de Girona, i al litoral i prelitoral de Barcelona i Tarragona.

El Meteocat preveu que caiguin 20 litres en només 30 minuts de les 14 hores fins les 20. Per aquest motiu recomanen molta prudència a les zones on poden caure forts ruixats.

tracking