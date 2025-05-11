Meteorologia
El Meteocat activa l'alerta per pluges intenses a Tarragona aquest diumenge i dilluns
L'avís de perill s'estén fins dilluns al vespre en diversos punts de la demarcació
El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha actualitzat aquest diumenge al matí l'avís de situació meteorològica de perill per intensitat de pluja. Aquest preveu una probabilitat de pluja intensa, amb la possibilitat de més de 20 litres per 30 minuts en zones del prelitoral de Tarragona, Barcelona i Girona.
L'avís estarà actiu des de diumenge a les 20 h fins dilluns a les 20 h, i el grau de perill màxim és d'1 sobre 6, és a dir, baix. Les comarques tarragonines afectades aquest diumenge seran el Montsià, el Baix Ebre, el Baix Penedès i l'Alt Camp.
El Meteocat preveu que les precipitacions intenses caiguin de 12 h a 18 h, tant avui com dilluns. Demà, en canvi, les comarques afectades seran el Baix Camp, el Baix Penedès i l'Alt Camp.
L'avís arriba després d'una nit de pluges torrencials en diverses localitats de Catalunya, com a Cassà de la Selva (Gironès), on s'han acumulat 42.2 mm en 30 minuts. Les precipitacions també van caure amb força sobre la Bisbal d'Empordà (105.2 m3/s), on van provocar l'increment del cabal del riu Daró, superant el llindar d'alerta al municipi.
A més el número d'emergències 112 va rebre, durant el dia d'ahir, 254 trucades per incidències derivades de la pluja, sobretot, al Barcelonès i els Vallesos. A la demarcació de Tarragona només es van registrar 3 trucades al Baix Camp i 3 al Tarragonès.