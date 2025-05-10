Meteorologia
Protecció Civil activa la prealerta Inuncat per pluges intenses a Tarragona aquest cap de setmana
El Tarragonès, l'Alt Camp, el Baix Camp i el Baix Penedès es troben en alerta groga
Protecció Civil ha activat el pla INUNCAT en fase de prealerta davant la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), que preveu una probabilitat de pluja intensa (més de 20 litres per 30 minuts) aquesta tarda a la zona litoral i prelitoral de Tarragona, Girona i Barcelona.
L'avís estarà actiu des de dissabte a les 20:00 h fins diumenge a les 20:00 h, tot i que a Tarragona es preveu que el risc de pluja intensa finalitzi durant la matinada de diumenge.
Les comarques afectades són Baix Camp, Tarragonès, Baix Penedès i Alt Camp. A la resta de comarques catalanes afectades, el perill de pluja intensa es mantindrà fins diumenge al vespre.
Protecció Civil recomana extremar les precaucions davant possibles acumulacions d'aigua i conduir amb prudència. També s'aconsella evitar activitats a l'aire lliure en cas de tempestes sobtades.