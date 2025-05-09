Meteorologia
Es manté la previsió de pluges per a aquest divendres a Tarragona però amb menor intensitat
Es poden superar els 20 l/m2 en 30 minuts a moltes comarques, amb possibilitat de tempesta i calamarsa
Protecció Civil manté la previsió de pluges per a aquest divendres però amb menys intensitat. El Meteocat preveu precipitacions que poden ser abundants, però amb una probabilitat més baixa de superar el llindar de 20 l/m2 en 30 minuts, la qual cosa no implica cap situació del pla Inuncat.
Les comarques que poden resultar més afectades són les del litoral i prelitoral central, les de Tarragona, les de la Catalunya Central i les de Girona. Els ruixats podrien anar acompanyats de tempesta i localment de calamarsa. El cap de setmana també es preveuen precipitacions a molts punts del territori.
Segons el Servei Meteorològic de Catalunya dijous es van superar els 20 litres/m2 en algunes estacions de la Catalunya Central i la Costa Daurada, amb 56,4 litres a la de Vinyols i els Arcs, a Cambrils; 43,8 a la de Constantí, o 39,5 a la de Tamarit.