Després de les últimes pluges, el pantà de Riudecanyes arriba al 60% de la seva capacitat
El pantà de Siurana, que fa sis mesos es trobava al 0,6% de la seva capacitat, ara supera el 25%
Els pantans de Tarragona continuen creixent, sobretot, gràcies a les precipitacions que s’han produït durant aquests dies a la demarcació. Així doncs, avui dia, i després d’uns mesos en els quals la pluja ha ajudat, els embassaments de la província es troben en una millor situació respecte a fa uns mesos.
L’estat dels pantans de Tarragona
El pantà de Riudecanyes acaba de superar el 60% de la seva capacitat, una situació que feia molt temps que no es produïa. De fet, sense anar més lluny, fa uns sis mesos, aquest mateix embassament presentava una situació crítica, ja que es trobava a l’1,6% de la seva capacitat.
Així doncs, en aquests moments, el pantà de Riudecanyes es troba al 60,094% de la seva capacitat, fet que equival a 3,197 hectòmetres cúbics. L’embassament ha crescut més d’un 35% en menys de dos mesos, ja que presentava, a començaments del mes de març passat, una capacitat del 24%, el que equivalia a 1,278 hectòmetres cúbics.
Una situació molt similar s'ha produït al pantà de Siurana, que fa sis mesos presentava una situació encara més crítica, ja que es trobava al 0,6% de la seva capacitat. Ara, l’embassament, encara que continua tenint nivells d’aigua molt baixos, ha superat el 25%.
De fet, el pantà es troba en aquests moments al 25,745%, fet que equival a 3,146 hectòmetres cúbics d’aigua. En dos mesos, aquest embassament ha crescut més d’un 16%, ja que a començaments de març es trobava al 9,3% de la seua capacitat, fet que equivalia a 1,137 hectòmetres cúbics.
D’altra banda, el pantà del Catllar presenta una situació molt més preocupant, ja que no és que la seva capacitat no augmenti, sinó que, fins i tot, disminueix. De fet, en aquests moments, es troba el 2,003%, fet que equival a 1,202 hectòmetres cúbics d’aigua. Fa menys d’un mes, aquest mateix embassament se situava al 2,045%, fet que equivalia a 1,227 hectòmetres cúbics d’aigua.