Economia
Reclamen al Govern un fons per a «accelerar la transformació del model productiu» al Camp de Tarragona
La cambra també insta l'executiu a «intervenir i mediar activament» en el conflicte laboral de PortAventura World
El Parlament ha reclamat al Govern que «estudiï i promogui la creació d'un instrument financer», com ara un fons públic, amb prou dotació per a «accelerar la transformació del model productiu al Camp de Tarragona i a Catalunya» a través de l'economia verda. Així consta en una moció dels Comuns, que ha rebut el suport de la majoria del ple. El text defensa que s'ha de fer «amb la participació d'empreses clau alineades amb l'interès públic, l'autonomia estratègica i l'arrelament territorial».
D'altra banda, la cambra també ha instat l'executiu a «intervenir i mediar activament en conflictes com el de PortAventura World per garantir condicions laborals justes».
Per contra, el Parlament ha rebutjat el punt de la moció dels Comuns que reclamava al Govern un pla de diversió econòmica del Camp de Tarragona que permetés «reduir la dependència del sector petroquímic».