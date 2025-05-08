Mobilitat
Una empresa suïssa, única candidata a construir els primers tramvies de Tarragona
La proposta no supera el topall económic i millora amb escreix les condicions tècniques més rellevants
La construcció dels primers set combois que donaran servei al Tramvia del Camp de Tarragona s’apropa a l’adjudicació. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) va treure al gener el concurs per fer subministrar aquests vehicles i el seu manteniment integral per un període de quinze anys.
Dues empreses va presentar-se per aquesta construcció, la guipuscoana Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA i la suïssa Stadler Rail Valencia, SAU (amb seu social al País Valencià). No obstant això, l’empresa del País Basc no ha presentat oferta econòmica, al·legant «no poder atendre el preu màxim establert als plecs de condicions». Per aquest motiu, la mesa de contractació ha proposat la seva exclusió del concurs.
Així, Staler Rail es convertiria en l’única candidata a la construcció dels tramvies. La proposta de l’empresa suïssa disposa d’una oferta econòmica per sota dels topalls imposats per FGC i les característiques tècniques plantejades compleixen amb els criteris mínims, de manera que l’adjudicació seria possible.
Cal recordar que aquest és el segon cop que es treu a licitació aquest plec. L’any 2023 va ser quedar declarar desert després que les mateixes empreses que competien ara no arribessin als requisits mínims. La companyia basca va presentar una oferta econòmica massa cara i la suïssa no va complir els requisits tècnics.
El nou plec ha vist augmentat el seu pressupost de base en més de deu milions d’euros –de 58.188.900 euros fins a 73.265.500 amb l’IVA inclòs–, dit d’una altra manera, es va incrementar en un 25% l’oferta inicial.
L’oferta suïssa
Ara, l’empresa suïssa ha presentat una oferta de 37.922.500 d’euros abans d’IVA per la construcció dels tramvies. L’import ascendirà vora els 46 milions d’euros després de l’import i s’hauran de sumar altres 20 milions al manteniment dels vehicles.
Tècnicament, l’oferta supera amb escreix algunes de les condicions més rellevants, com l’autonomia i la velocitat mentre el vagó circuit sense catenària. Entrant al detall, els tramvies d’Stadler podrien circular a 81 quilòmetres per hora (amb catenaria i sense) i acollir a 231 persones. L’autonomia sense catenària podria arribar quasi als 10 quilòmetres, triplicant així el mínim requerit.
El primer contracte de la construcció de les vies, adjudicat
En paral·lel a la construcció dels tramvies, Ferrocarrils de la Generalitat té en marxa quatre contractes per a la construcció de la infraestructura que ha de donar servei a Cambrils, Salou i Vila-seca. El més abundant i principal és el de l’execució de les obres amb un valor estimat de més de 20 milions d’euros. A més hi ha plecs per la direcció de les obres, l’assistència tècnica ambiental i el control de qualitat.
Aquest últim ha estat el primer a adjudicar-se per un import de 141.779 euros amb IVA a l’empresa TFP Getinsa Euroestudios SL. Es tracta d’una empresa especialitzada en els serveis d’enginyeria, amb seu social a Barberà del Vallès i uns 5.000 treballadors. L’any 2023 va facturar 318 milions d’euros.
La companyia va ser escollida com la millor oferta entre les sis que va rebre el plec. El termini d’execució del contracte és de vint mesos. La resta de plecs segueixen en període d’avaluació amb vuit contingents per la direcció d’obres, cinc per a l’assistència tècnica ambiental i tretze per a l’execució d’obres. El concurs per l’execució d’obres va ser llençat al febrer i els contractes menors van sortir a l’inici de març.
Una empresa que opera a prop de 50 paisos
De fet, la companyia és responsable d’alguns dels nous models de Cercanias i Rodalies de Catalunya que ja estan circulant. Durant els darrers anys s’han professionalitzat també en tecnologies de seguretat com els sensors de col·lisió, el control del trànsit a través de telecomunicacions o la digitalització. La seu valenciana de la companyia es va veure afectada per la DANA, cosa que va suposar perdudes d’uns 366 milions d’euros, segons els seus càlculs.