Policial
Desmantellen una organització a Tarragona per estafar amb la venda de sabatilles per internet
Durant l'operatiu es van produir tretze detinguts en diverses províncies d'Espanya
La Guàrdia Civil de Valladolid ha detingut i ha investigat tretze persones per cometre estafes a través d'internet, pertanyents a una organització criminal que també duia a terme blanqueig de capitals i que estava situada en vuit províncies, entre elles Tarragona i Barcelona, han informat fonts de l'institut armat.
La Guàrdia Civil va començar l'operació Bambeda l'agost del 2024, després d'una denúncia tramitada a la Guàrdia Civil després de la creació d'una web denominada www.gotyzapas.com, dissenyada amb l'únic propòsit d'estafar al màxim nombre de persones que s'interessaven en els productes oferts (sabatilles d'esport primeres marques).
Les anunciaven a un preu molt inferior a la mitjana al mercat, amb la finalitat d'atreure el màxim nombre de persones i oferien aquests productes fins i tot amb un descompte de 2x1.
Gràcies a l'auxili judicial, es va procedir al tancament de la pàgina d'internet i es va evitar que continuessin les estafes mitjançant aquesta web fraudulenta.
Fins avui, els agents han aconseguit esclarir 41 delictes d'estafa per un import superior als 3.400 euros. No obstant això, s'han detectat més de 280 operacions de potencials víctimes per un import de 22.400 euros.
El grup criminal es trobava situat a diferents localitats del territori nacional, en concret a Sevilla, Palencia, Tarragona, Còrdova, Barcelona, Santa Cruz de Tenerife, Màlaga i Jaén, contribuint a la proliferació del delicte de blanqueig de capitals.
La Guàrdia Civil va aconseguir desentranyar el sofisticat esquema de blanqueig de capitals operat a través de la web fraudulenta. L'organització utilitzava una extensa xarxa d'intermediaris, comunament coneguts com a «mules econòmiques» i el seu paper consistia a rebre diners en els seus comptes bancaris i transferir-ho posteriorment a altres sota el control de l'organització, obtenint a canvi una comissió.
En alguns casos, aquests intermediaris obrien comptes bancaris sota la supervisió dels captadors, els qui, una vegada completat el procés, modificaven les dades de contacte per assumir el control total dels comptes.
Els investigadors van aconseguir identificar a l'organització a través d'un grup en una xarxa social, utilitzat per a la captació de mules econòmiques. A partir d'aquesta informació, es va dur a terme la detenció i recerca de persones vinculades amb el procés de captació.
La Guàrdia Civil de Valladolid ha instruït les diligències corresponents, que han estat lliurades al Jutjat de guàrdia.