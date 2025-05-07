Platges
Aquestes són les trenta-quatre platges de Tarragona guardonades amb la Bandera Blava 2025
Les platges distingides a Tarragona estan repartides entre diversos municipis de la demarcació
Un total de 34 platges de la província de Tarragona han estat reconegudes aquest 2025 amb la Bandera Blava, un distintiu internacional que premia el compliment d’exigents criteris de qualitat en aspectes ambientals, de seguretat, accessibilitat i serveis. El guardó, atorgat per la Fundació per a l’Educació Mediambiental (FEE), és un dels més prestigiosos del món en l’àmbit del turisme sostenible.
Les platges distingides a Tarragona estan repartides entre diverses comarques de la demarcació com, per exemple, el Baix Penedès, el Tarragonès, o el Baix Camp i pertanyen a municipis com Calafell, El Vendrell, Torredembarra, Tarragona, Cambrils, l’Ametlla de Mar i Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, entre d’altres.
Les 34 platges de Tarragona amb Bandera Blava 2025 són:
Baix Penedès
- Segur de Calafell Llevant – Calafell
- Segur de Calafell Ponent – Calafell
- L’Estany Mas Mel – Calafell
- Calafell – Calafell
- El Francàs – El Vendrell
- Sant Salvador – El Vendrell
- Coma-ruga – El Vendrell
Camp de Tarragona
- Costa Daurada – Roda de Berà
- Llarga – Roda de Berà
- Els Muntanyans – Torredembarra
- La Paella – Torredembarra
- Altafulla – Altafulla
- Tamarit – Tarragona
- La Móra – Tarragona
- Savinosa – Tarragona
- L’Arrabassada – Tarragona
- La Pineda – Vila-seca
- Vilafortuny – Cambrils
- Cavet – Cambrils
- Prat d’en Forés - El Regueral – Cambrils
- La Llosa – Cambrils
Terres de l’Ebre
- La Punta del Riu – Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant
- L’Arenal – Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant
- El Torn – Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant
- L’Almadrava – Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant
- Calafató – L’Ametlla de Mar
- Sant Jordi d’Alfama – L’Ametlla de Mar
- L’Alguer – L’Ametlla de Mar
- Cala Forn – L’Ametlla de Mar
- Cap Roig – L’Ampolla
- Les Avellanes – L’Ampolla
- Riumar – Deltebre
- Les Delícies – La Ràpita
- Els Cases d’Alcanar - El Marjal – Alcanar