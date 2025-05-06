Laboral
Prop de 1.500 persones menys registrades a l'abril a les llistes de l'atur de Tarragona i l'Ebre
El nombre d'inscrits recula en tots els sectors econòmics i, especialment, als serveis
L'atur ha baixat de nou durant al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre on durant aquest mes d'abril s'han registrat 1.446 inscrits menys. La xifra representa un -3,67% respecte l'anterior mes de març i reforça encara de forma més pronunciada la tendència a la baixa dels últims mesos, deixant el nombre total de persones a l'atur a la província en 38.003.
Tots els sectors econòmics han experimentat la reculada en la desocupació: els serveis, el més important, ho ha fet en -1.219, però també ha baixat a la indústria (-108), la construcció (-61) i l'agricultura (-38). Aquestes xifres s'han traduït també en un increment de l'afiliació a la Seguretat Social, que ha guanyat 12.175 afiliats aquest abril.
Les xifres fetes públiques pel Ministeri de Treball i Economia Social segueixen constatant que les dones són el col·lectiu més afectat per l'atur a la província de Tarragona: 22.294 sobre el total de 38.003. Els menors de 25 anys sumen 2.562 persones a l'atur.
Pel que fa a les contractacions, les dades del govern espanyol xifren en 20.849 els contractes del mes d'abril, 3.051 més que el mes anterior (17,14%). S'incrementen, especialment, les contractacions indefinides, que van arribar a les 10.142, amb un increment de 2.222 (28,06%) respecte març. Els temporals, 10.707. també pugen però ho fan més modestament: 829 (8,39%). Un total de 16.226 contractes van correspondre al sector serveis.
Les dades d'atur i de contractacions de l'abril al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre han tingut, en aquesta ocasió, una clara correspondència amb l'evolució de l'afiliació a la Seguretat Social. Els 12.175 nous afiliats fan arribar la xifra total als 352.603. Això suposa un creixement del 3,58%, que situa Tarragona com la província de Catalunya on més ha crescut l'afiliació aquest més d'abril en termes percentuals -per davant de Girona, amb un 3,19%-