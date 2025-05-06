Diari Més

Prop de 1.500 persones menys registrades a l'abril a les llistes de l'atur de Tarragona i l'Ebre

El nombre d'inscrits recula en tots els sectors econòmics i, especialment, als serveis

Cambrera de pisos preparant el llit d'una habitació de l'Hotel Num davant l'arribada de clients prevista pel pont de la Puríssima.

ACN

ACN

L'atur ha baixat de nou durant al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre on durant aquest mes d'abril s'han registrat 1.446 inscrits menys. La xifra representa un -3,67% respecte l'anterior mes de març i reforça encara de forma més pronunciada la tendència a la baixa dels últims mesos, deixant el nombre total de persones a l'atur a la província en 38.003. 

Tots els sectors econòmics han experimentat la reculada en la desocupació: els serveis, el més important, ho ha fet en -1.219, però també ha baixat a la indústria (-108), la construcció (-61) i l'agricultura (-38). Aquestes xifres s'han traduït també en un increment de l'afiliació a la Seguretat Social, que ha guanyat 12.175 afiliats aquest abril.

Les xifres fetes públiques pel Ministeri de Treball i Economia Social segueixen constatant que les dones són el col·lectiu més afectat per l'atur a la província de Tarragona: 22.294 sobre el total de 38.003. Els menors de 25 anys sumen 2.562 persones a l'atur.

Pel que fa a les contractacions, les dades del govern espanyol xifren en 20.849 els contractes del mes d'abril, 3.051 més que el mes anterior (17,14%). S'incrementen, especialment, les contractacions indefinides, que van arribar a les 10.142, amb un increment de 2.222 (28,06%) respecte març. Els temporals, 10.707. també pugen però ho fan més modestament: 829 (8,39%). Un total de 16.226 contractes van correspondre al sector serveis.

Les dades d'atur i de contractacions de l'abril al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre han tingut, en aquesta ocasió, una clara correspondència amb l'evolució de l'afiliació a la Seguretat Social. Els 12.175 nous afiliats fan arribar la xifra total als 352.603. Això suposa un creixement del 3,58%, que situa Tarragona com la província de Catalunya on més ha crescut l'afiliació aquest més d'abril en termes percentuals -per davant de Girona, amb un 3,19%-

