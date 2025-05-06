Energia
La ideologia política condiciona la visió de la transició energètica a Espanya, segons la URV
Un estudi revela que els votants d'esquerres creuen que és necessària i els de dretes ho veuen com una imposició
Un estudi de la Universitat Rovira i Virgili (URV) conclou que la polarització ideològica marca el posicionament de la ciutadania espanyola envers la transició energètica. L'anàlisi revela que els ciutadans d’esquerres veuen la transició ecològica com una solució necessària i els de dretes tendeixen a percebre-ho com una amenaça o una imposició del govern. El punt de partida de la recerca és la constatació que hi ha un elevat consens entre la població espanyola sobre la necessitat de lluitar contra el canvi climàtic, però no així sobre les polítiques dissenyades per les institucions per a fer-hi front. En l'estudi s'han enquestat més de 7.000 persones.
Quan s'ha preguntat per afirmacions com «la transició ecològica és el remei necessari per fer front a la situació actual», els sectors de l'esquerra han mostrat un alt grau d'acord. En canvi, les persones identificades amb la dreta han tendit a ser més favorables a afirmacions com «la transició ecològica és un procés forçat pels governs» o que «posa en perill el nostre model de vida». Aquest patró es manté quan s'han analitzat actituds concretes com el suport a la prohibició dels combustibles fòssils, el tancament de les centrals nuclears o l'increment del cost de l'energia per afavorir alternatives sostenibles. Totes aquestes han generat més suport entre les persones d'esquerres que no pas entre les de dretes.
L'estudi també ha revelat que les persones amb més coneixement previ sobre la transició ecològica han tendit a mostrar una major polarització ideològica, ja sigui a favor de les mesures de la transició ecològica o en contra, en contrast amb el que passa amb el nivell educatiu, que no genera diferències tan marcades com s'ha demostrat en altres països. Aquesta troballa suggereix que el coneixement no neutralitza la ideologia, sinó que en reforça el posicionament.
D'altra banda, el tipus de mitjà (televisió, premsa escrita, xarxes socials) no sembla tenir un impacte directe en la percepció de la transició ecològica. Les úniques diferències significatives en la percepció segons el canal informatiu es donen entre les persones que no s-informen —que presenten les actituds més negatives-, les que s'informen a través d'ONG -amb una visió molt més positiva-, i, en menor mesura, les que s'informen mitjançant canals institucionals, que també tendeixen a mostrar una percepció més negativa que la mitjana.