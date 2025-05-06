Recerca
Eurecat i CIUDEN desenvoluparan una planta per produir metanol a partir d'hidrogen verd i CO2
La fase d'investigació i enginyeria es farà a Tarragona i Amposta i després la planta s'instal·larà a Lleó
El Centre de Desenvolupament de Tecnologies de la Fundació Ciutat de l'Energia (CIUDEN) i el centre tecnològic Eurecat desenvoluparan una planta pilot per produir metanol d'alta puresa de manera més eficient a partir d'hidrogen verd i diòxid de carboni (CO2) capturat. La planta pretén millorar les limitacions termodinàmiques presents en reactors convencionals i fer innecessàries les etapes convencionals de purificació.
Eurecat desenvoluparà la productora en dues fases. La inicial d'R+D+i es farà als laboratoris d'Eurecat de Tarragona, mentre que la d'enginyeria i validació tindrà lloc a la seu d'Eurecat d'Amposta. Finalment, la planta es traslladarà a les instal·lacions de CIUDEN a Cubillos del Sil (Lleó).
L'etapa que es durà a terme entre Tarragona i Amposta té una dotació de 218.000 euros, i es destinarà a la investigació i al desenvolupament de tecnologies químiques avançades, incloent-hi el disseny i la validació experimental de reactors i catalitzadors més eficients. La segona fase, pressupostada en 756.000 euros, se centrarà en el subministrament i posada en marxa de la planta pilot. A Cubillos del Sil es verificarà el seu funcionament en operació contínua en condicions reals d'operació industrial.
Aquest desenvolupament tecnològic, que ha estat licitat mitjançant el procediment de contractació d'Associació per a la Innovació, forma part d'una iniciativa que permetrà transformar emissions en recursos i avançar cap a una indústria neta zero en emissions. Des d'Eurecat han indicat que la planta pilot de producció de metanol a partir d'hidrogen verd i CO2 capturat permetrà desenvolupar una nova generació de reactors de metanol aplicant conversió millorada per adsorció selectiva (Sorption Enhanced) mitjançant l'ús de catalitzadors i sorbents. Amb aquesta tecnologia innovadora per a la producció directa de 9 kg/hora de metanol amb una puresa superior al 90% i altres infraestructures, CIUDEN es dotarà de les capacitats necessàries de síntesi de combustibles sintètics (e-fuels).
Alberto Gómez Barea, director tècnic de l'àrea d'R+D+i de CIUDEN, ha destacat que «aquesta planta pionera representa un avenç significatiu en la producció de metanol sostenible, ja que no sols utilitza fonts renovables per a la producció d'hidrogen, sinó que a més converteix un gas d'efecte hivernacle en un recurs valuós, fet que contribueix a la lluita contra el canvi climàtic».
La tecnologia desenvolupada «permetrà emmagatzemar químicament en forma de metanol hidrogen produït a partir d'energies renovables, i valoritzarà a més diòxid de carboni per transformar-lo en combustible sintètic amb grans aplicacions en la indústria química i la mobilitat sostenible», ha assenyalat el responsable del projecte per part de CIUDEN, Víctor Manuel Arteaga Tejerina.
Des d'aquesta perspectiva, «la planta demostradora està concebuda per ser modular, flexible i replicable en funció de les necessitats industrials específiques», ha indicat el director del projecte per part d'Eurecat i responsable de la Línia de Captura i Conversió de CO2 del centre tecnològic, Aitor Gual. A més, ha afegit que «els nous reactors desenvolupats per Eurecat utilitzaran tecnologies innovadores per transformar el CO2 i l'hidrogen en metanol amb una eficiència superior, amb la finalitat de contribuir directament a la mitigació d'emissions industrials».