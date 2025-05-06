Pesca
Els pescadors de Tarragona substituiran les caixes de plàstic per unes fetes amb clofolla d'arròs
El prototip de caixa, impulsada pel Departament d’Agricultura, es presentarà demà en el marc de la fira Seafood
La Càmara Arrossera del Montsià i Vasalplast han signat un conveni amb la Federació Territorial de Confraries de Pescadors de Tarragona per abastir-la de caixes fetes amb un nou material alternatiu al plàstic, l’Oryzite, fet amb clofolla d’arròs per a les confraries de la demarcació.
Els nous recipients són una innovació desenvolupada per Iban Ganduxé. La solució de Vasalplast i Iban Ganduxé és més sostenible i un clar exemple d’economia circular, amb la qual cosa se substitueixen les caixes de plàstic que es feien servir fins ara.
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació promou aquesta iniciativa amb un ajut de 704.220 euros, cofinançat al 70% pel Fons Europeu Marítim de Pesca i d’Aqüicultura (FEMPA). Aquesta solució permetrà que se’n fabriquin les primeres caixes, que es distribuiran entre les confraries adherides a la Federació Territorial de Confraries de Tarragona (FTCT): les Cases d’Alcanar, la Ràpita, l’Ampolla, Deltebre, l’Ametlla de Mar, Cambrils, Calafell, Torredembarra i Tarragona. Més de 251 embarcacions pesqueres es podran beneficiar d’aquest pas endavant cap a la sostenibilitat.
El conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, durant la signatura del conveni, ha destacat «el caràcter innovador de la iniciativa i la importància de la cooperació entre el sector agrícola i pesquer». I ha afegit que «inicialment les proves es realitzaran amb la flota de les diferents modalitats d’encerclament, arrossegament i arts menors dels diferents ports i en diverses èpoques de l’any».
El material Oryzite es va presentar l’any 2021, després d’una dècada d’investigació i desenvolupament liderat pel seu creador, Iban Ganduxé, un empresari granollerí. La clofolla de l’arròs, l’únic subproducte d’aquesta producció agroalimentària, s’ha convertit en una alternativa al plàstic. Es pot fer servir per fabricar tota mena d’objectes i en tots els sectors, des de l’automobilístic, la logística, la cosmètica, el tèxtil, l’embalatge o el mobiliari, entre molts d’altres. La producció d’unes 60.000 tones d’arròs cada campanya permet a la Càmara Arrossera del Montsià produir fins a 14.000 tones d’Oryzite a l’any.
La Unió Europea, de fet, va distingir la Càmara per aquesta proposta amb un premi a la millor cooperativa en economia circular i bioeconomia, l’any 2021.
Aplicacions d’Oryzite
Oryzite va néixer per al sector automobilístic, fet que ens va permetre desenvolupar una tecnologia única que ara s’estén a altres indústries. Un exemple de la seva versatilitat es va produir l’abril passat, quan el Comte de Godó va emprar el material en col·laboració amb Ecogots per fabricar gots amb Oryzite durant el torneig de tennis.
En l’automoció, un altre avenç important es va produir també el mes d’abril: SEAT va començar a produir el SEAT Arona amb dues peces fabricades amb Oryzite, aquest material renovable i natural derivat de la clofolla d’arròs. Aquest assoliment és el resultat d’un projecte iniciat l’any 2020, amb l’objectiu de reduir l’ús de derivats del petroli en la fabricació de vehicles.
A més, Oryzite ha fet un pas significatiu en la indústria petroquímica, atès que ajudat a compensar emissions i a desenvolupar polímers amb petjada de carboni neutra. Aquest avenç també es va anunciar l’abril, fet que va consolidar Oryzite com una solució única per reduir l’ús de plàstics convencionals i les emissions contaminants. En aprofitar un subproducte no apte per al consum humà, Oryzite no competeix amb els recursos alimentaris i es presenta com una alternativa escalable i sostenible.
La clofolla d’arròs, disponible en grans quantitats cada any, converteix Oryzite en una opció eficient per disminuir la dependència del plàstic tradicional i millorar la sostenibilitat en diverses indústries.
Per mitjà del Departament i el sector pesquer, va sorgir la idea de crear una caixa pel peix, un envàs per poder emmagatzemar aquest producte que complís amb les condicions sanitàries requerides i s’adaptés a les necessitats d’aquest producte. Vasalplast ha fabricat el prototip de caixa, que serà presentat demà oficialment en el marc de Seafood, la fira de peix més important d’Europa que aquests dies té lloc a Barcelona. Es provaran diferents capacitats per contribuir a la millora de la qualitat del peix i la comercialització.